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Сили оборони відбивають атаки росіян поблизу Ласточкиного на Авдіївському напрямку – Генштаб

Тетяна ОлійникПонеділок, 19 лютого 2024, 19:26
Сили оборони відбивають атаки росіян поблизу Ласточкиного на Авдіївському напрямку – Генштаб
Фото - Генштаб ЗСУ

На фронті за добу відбулось 70 бойових зіткнень, війська РФ завдали 4 ракетних та 52 авіаційних удари, здійснили 72 обстріли з РСЗВ.

Джерело: вечірнє зведення Генштабу ЗСУ 19 лютого

Деталі: На Куп’янському напрямку ворог здійснив 3 безуспішні спроби наступу в районі населеного пункту Синьківка Харківської області.

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На Лиманському напрямку нашими воїнами відбито 4 атаки біля Тернів Донецької області та Білогорівки Луганської області, де ворог намагався прорвати оборону наших військ.

На Бахмутському напрямку Силами оборони відбито 11 атак поблизу Богданівки, Іванівського, Кліщіївки, Андріївки Донецької області, де ворог намагався покращити тактичне положення.

На Авдіївському напрямку нашими захисниками відбито 9 атак ворога в районах Ласточкиного, Сєверного, Первомайського та Невельського Донецької області.

ВІДЕО ДНЯ

На Мар’їнському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога неподалік Георгіївки, Побєди, Новомихайлівки Донецької області, де відбити 19 атак.  

На Новопавлівському напрямку ворог 1 раз намагався проводити наступ в районі населеного пункту Старомайорське Донецької області.

На Запорізькому напрямку Силами оборони відбито 10 атак противника в районі Малинівки та Роботиного Запорізької області.

В зоні відповідальності ОСУВ "Одеса" на Херсонському напрямку ворог не відмовляється від наміру вибити наші підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Так, протягом доби здійснено 5 спроб штурму позицій наших військ.

Дослівно: "Також на східному напрямку підрозділами Повітряних Сил Збройних Сил України знищено два літаки ворога: винищувач-бомбардувальник Су-34 та винищувач Су-35С.

Підрозділами ракетних військ завдано ударів по 1 пункту управління, 4 складах боєприпасів та 5 артилерійських засобах противника".

Теми: Генштаббойові дії
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