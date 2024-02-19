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Силы обороны отражают атаки россиян вблизи Ласточкиного на Авдеевском направлении – Генштаб

Татьяна ОлейникПонедельник, 19 февраля 2024, 19:26
Силы обороны отражают атаки россиян вблизи Ласточкиного на Авдеевском направлении – Генштаб
Фото - Генштаб ВСУ

На фронте за сутки произошло 70 боевых столкновений, войска РФ нанесли 4 ракетных и 52 авиационных удара, совершили 72 обстрела с РСЗО.

Источник: вечерняя сводка Генштаба ВСУ 19 февраля

Детали: На Купянском направлении враг предпринял 3 безуспешные попытки наступления в районе населенного пункта Синьковка Харьковской области.

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На Лиманском направлении нашими воинами отбиты 4 атаки у Тернов Донецкой области и Белогоровки Луганской области, где враг пытался прорвать оборону наших войск.

На Бахмутском направлении Силами обороны отражены 11 атак вблизи Богдановки, Ивановского, Клищиевкт, Андреевки Донецкой области, где враг пытался улучшить тактическое положение.

На Авдеевском направлении нашими защитниками отражены 9 атак врага в районах Ласточкиного, Северного, Первомайского и Невельского Донецкой области.

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На Марьинском направлении Силы обороны продолжают удерживать врага недалеко от Георгиевки, Победы, Новомихайловки Донецкой области, где отразить 19 атак.

В Новопавловском направлении враг 1 раз пытался проводить наступление в районе населенного пункта Старомайорское Донецкой области.

На Запорожском направлении Силами обороны отражены 10 атак противника в районе Малиновки и Роботиного Запорожской области.

В зоне ответственности ОСУВ "Одесса" на Херсонском направлении враг не отказывается от намерения выбить наши подразделения по плацдармам на левобережье Днепра. Так, в течение суток предпринято 5 попыток штурма позиций наших войск.

Дословно: "Также на восточном направлении подразделениями Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины уничтожены два самолета врага: истребитель-бомбардировщик Су-34 и истребитель Су-35С.

Подразделениями ракетных войск нанесены удары по 1 пункту управления, 4 складам боеприпасов и 5 артиллерийским средствам противника".

Темы: Генштаббоевые действия
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