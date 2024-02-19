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Стефанішина: Про ситуацію на кордоні з Польщею повідомили Єврокомісію, чекаємо реакції

"Європейська правда", "Українська правда"Понеділок, 19 лютого 2024, 19:35

Київ поінформував Єврокомісію про ситуацію з блокадою польсько-українського кордону та очікує рішучої реакції партнерів.

Джерело: віцепрем’єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина у коментарі "Європейській правді"  

Деталі: "Ми поінформували Європейську комісію щодо ситуації на українсько-польському кордоні, зокрема створення перешкод для пасажирських перевезень. Це є неприйнятним", – наголосила Стефанішина.

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Вона нагадала, що у вівторок у Брюсселі з ініціативи української сторони зустрінеться Спільна координаційна платформа з питань експорту та транзиту української агропродукції. 

"Очікуємо на чітку реакцію європейських партнерів на  блокування кордону та відновлення громадського порядку на кордоні", – додала вона. 

Нагадаємо, 18 лютого повідомляли, що протестувальники надвечір намагалися блокувати колії на пункті пропуску "Ягодин-Дорогуськ", але поліція втрутилася. Рух вантажівок на цьому КПП у неділю повністю заблокували. 

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У понеділок "Укрзалізниця" повідомила, що протестувальники в неділю заблокували проїзд пасажирського потяга "Київ-Хелм", але після втручання поліції питання вирішили. 

Теми: кордонПольща
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