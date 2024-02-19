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Стефанишина: О ситуации на границе с Польшей сообщили Еврокомиссии, ждем реакции

"Европейская правда", "Украинская правда"Понедельник, 19 февраля 2024, 19:35

Киев проинформировал Еврокомиссию о ситуации с блокадой польско-украинской границы и ожидает решительной реакции партнеров.

Источник: вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина в комментарии "Европейской правде

"Мы проинформировали Европейскую комиссию о ситуации на украинско-польской границе, в частности создание препятствий для пассажирских перевозок. Это неприемлемо", – подчеркнула Стефанишина.

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Она напомнила, что во вторник в Брюсселе по инициативе украинской стороны встретится Совместная координационная платформа по вопросам экспорта и транзита украинской агропродукции.

"Ожидаем четкой реакции европейских партнеров на блокирование границы и восстановление общественного порядка на границе", – добавила она.

Напомним, 18 февраля сообщалось, что протестующие вечером пытались блокировать пути на пункте пропуска "Ягодин-Дорогуск", но полиция вмешалась. Движение грузовиков на этом КПП в воскресенье полностью заблокировали.

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В понедельник "Укрзализныця" сообщила, что протестующие в воскресенье заблокировали пассажирский поезд "Киев-Хелм", после вмешательства полиции поезд смог проехать. 

Темы: границаПольша
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