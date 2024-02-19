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Сійярто заявив, що Угорщина не блокуватиме 13-ий пакет санкцій ЄС

"Європейська правда", "Українська правда"Понеділок, 19 лютого 2024, 20:37
Сійярто заявив, що Угорщина не блокуватиме 13-ий пакет санкцій ЄС
Фото: www.mukachevo.net

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто після зустрічі голів зовнішньополітичних відомств країн ЄС 19 лютого заявив, що Будапешт не блокуватиме тринадцятий пакет санкцій проти Росії.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на слова Сійярто під час пресконференції

Деталі: За словами голови угорського МЗС, всі елементи 13-го пакета санкцій ЄС проти Росії, які "шкодять угорським інтересам", були вилучені, тому Угорщина не виступатиме проти його схвалення. Але він не оминув звичної критики політики ЄС.

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"Основоположні економічні інтереси Угорщини не зачіпаються конкретними заходами в списку санкцій, але проблема набагато більша: ЄС продовжує стратегію, яка повністю провалилася, яка не наближає нас до миру, а віддаляє від нього", – вважає Сійярто.

На його думку, попередні пакети санкцій лише завдали шкоди економіці Євросоюзу, де "все ще панує воєнний психоз", хоча "вже зараз зрозуміло", що війна в Україні не завершиться військовим шляхом.

13-й пакет санкцій ЄС проти Росії мав бути ухвалений міністрами закордонних справ ЄС у Брюсселі 19 лютого. За даними ЗМІ, у ньому також можуть бути санкції проти Північної Кореї за надання Росії ракет, які вона використовує проти України.

ВІДЕО ДНЯ

Минулого тижня стало відомо, що Угорщина заблокувала затвердження 13-го пакета санкцій ЄС проти Росії. Один із посадовців розповів, що Угорщина не погодилась із новими санкціями через наявність у списку китайських компаній.

Теми: УгорщинаЄСсанкціїРосія
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