Сийярто заявил, что Венгрия не будет блокировать 13-ый пакет санкций ЕС

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто после встречи глав внешнеполитических ведомств стран ЕС 19 февраля заявил, что Будапешт не будет блокировать тринадцатый пакет санкций против России.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на слова Сийярто во время пресс-конференции

Детали: По словам главы венгерского МИД, все элементы 13-го пакета санкций ЕС против России, которые "вредят венгерским интересам", были изъяты, поэтому Венгрия не будет выступать против его одобрения. Но он не обошел привычной критики политики ЕС.

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"Основополагающие экономические интересы Венгрии не затрагиваются конкретными мерами в санкционном списке, но проблема гораздо больше: ЕС продолжает полностью провалившуюся стратегию, которая не приближает нас к миру, а отдаляет от него", – считает Сийярто.

По его мнению, предыдущие пакеты санкций лишь нанесли ущерб экономике Евросоюза, где "все еще царит военный психоз", хотя "уже сейчас понятно", что война в Украине не завершится военным путем.

13-й пакет санкций ЕС против России должен был быть принят министрами иностранных дел ЕС в Брюсселе 19 февраля. По данным СМИ, в нем также могут быть санкции против Северной Кореи за предоставление России ракет, которые она использует против Украины.

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На прошлой неделе стало известно, что Венгрия заблокировала утверждение 13-го пакета санкций ЕС против России. Один из чиновников рассказал, что Венгрия не согласилась с новыми санкциями из-за наличия в списке китайских компаний.