Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Сийярто заявил, что Венгрия не будет блокировать 13-ый пакет санкций ЕС

"Европейская правда", "Украинская правда"Понедельник, 19 февраля 2024, 20:37
Сийярто заявил, что Венгрия не будет блокировать 13-ый пакет санкций ЕС
Фото: www.mukachevo.net

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто после встречи глав внешнеполитических ведомств стран ЕС 19 февраля заявил, что Будапешт не будет блокировать тринадцатый пакет санкций против России.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на слова Сийярто во время пресс-конференции

Детали: По словам главы венгерского МИД, все элементы 13-го пакета санкций ЕС против России, которые "вредят венгерским интересам", были изъяты, поэтому Венгрия не будет выступать против его одобрения. Но он не обошел привычной критики политики ЕС.

Реклама:

"Основополагающие экономические интересы Венгрии не затрагиваются конкретными мерами в санкционном списке, но проблема гораздо больше: ЕС продолжает полностью провалившуюся стратегию, которая не приближает нас к миру, а отдаляет от него", – считает Сийярто.

По его мнению, предыдущие пакеты санкций лишь нанесли ущерб экономике Евросоюза, где "все еще царит военный психоз", хотя "уже сейчас понятно", что война в Украине не завершится военным путем.

13-й пакет санкций ЕС против России должен был быть принят министрами иностранных дел ЕС в Брюсселе 19 февраля. По данным СМИ, в нем также могут быть санкции против Северной Кореи за предоставление России ракет, которые она использует против Украины.

ВИДЕО ДНЯ

На прошлой неделе стало известно, что Венгрия заблокировала утверждение 13-го пакета санкций ЕС против России. Один из чиновников рассказал, что Венгрия не согласилась с новыми санкциями из-за наличия в списке китайских компаний.

Темы: ВенгрияЕСсанкцииРосcия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

фото, видеоРоссияне ракетами массированно обстреляли Константиновку: разрушены вокзал, храм и дома

В Беларуси проходят первые "выборы" со времени протестов 2020 года

фотоСырский и Умеров посетили передовую

ПВО сбила почти все из 18 запущенных Россией "Шахедов"

США, Британия и союзники нанесли новые удары по объектам йеменских хуситов – Пентагон

Россияне оккупировали Ласточкино, что возле Авдеевки – DeepState

Все новости...
Венгрия
Китай предложил Венгрии поддержку в вопросах безопасности
Венгерское правительство отказалось встретиться с сенаторами США, которые приехали в Будапешт
AP: Сенаторы США представят резолюцию с осуждением действий Венгрии
Последние новости
12:29
Во Львовской области женщина хотела обменять в сервисном центре МВД купленные водительские права: ее наказали
12:17
Федоров: Со временем операторы смогут управлять БПЛА, находясь далеко от фронта
11:58
В Будапеште устроили проукраинский митинг под посольством РФ
11:45
Лукашенко заявил, что пойдет на следующие выборы, а "лимит революций" в Беларуси исчерпан
11:37
Вернулся на фронт на протезе: история 20-летнего защитника, на войне потерявшего ногу
11:27
Нацбанк продал больше всего валюты на межбанке с начала года
11:13
фото, видеоРоссияне ракетами массированно обстреляли Константиновку: разрушены вокзал, храм и дома
11:10
"Оскорбляла достоинство, ударила по голове": во Львове суд наказал женщину за домашнее насилие над мужчиной
11:00
ИИ в украинских дронах: министр подписал меморандум
10:49
В Беларуси проходят первые "выборы" со времени протестов 2020 года
Все новости...
Реклама: