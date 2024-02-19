Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

З тимчасово окупованої Херсонщини евакуювали ще 5 дітей

Тетяна ОлійникПонеділок, 19 лютого 2024, 20:52
З тимчасово окупованої Херсонщини евакуювали ще 5 дітей
Getty Images

На підконтрольну територію України з окупованого лівобережжя Херсонщини вдалося повернути 14-річну дівчинку-сироту та чотирьох інших дітей з їхніми батьками.

Джерело: голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін

Пряма мова: "14-річна дівчинка – сирота. Вона жила з бабусею-опікункою. І от найрідніша людина померла. Дитина залишилася одна в окупації. Важко уявити, що переживала й відчувала дівчина.

Реклама:

Але сьогодні вона на вільній українській землі. Де про неї подбають. Дитина – одна з тих, кого вдалося повернути з тимчасово окупованого лівобережжя Херсонщини".

Деталі: Разом з нею вдалося виїхати ще чотирьом дітям з батьками. Це дві родини. Дорослі самі звернулися до благодійної організації Save Ukraine з проханням допомогти.

За словами Прокудіна, від початку року вдалося повернути 16 дітей з Херсонщини.

ВІДЕО ДНЯ
Теми: дітиХерсонська областьокупаціяевакуація
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фото, відеоРосіяни ракетами масовано обстріляли Костянтинівку: зруйновані вокзал, храм та будинки

У Білорусі проходять перші "вибори" з часу протестів 2020 року

фотоСирський та Умєров відвідали передову

ППО збила майже усі з 18 запущених Росією "Шахедів"

США, Британія і союзники завдали нових ударів по об’єктах єменських хуситів – Пентагон

Росіяни окупували Ласточкине, що біля Авдіївки – DeepState

Усі новини...
діти
Федоров повідомив про вибух у Мелітополі: Окупанти показували дітям гранатомет
Російських дітей вчать стріляти біля кордону з Норвегією – ЗМІ
Обстріл Херсона: у лікарні помер поранений 19-річний юнак
Останні новини
12:17
Федоров заявив, що з часом оператори зможуть керувати БПЛА на фронті з "Вінниці чи Львова"
11:58
В Будапешті влаштували проукраїнський мітинг під посольством РФ
11:45
Лукашенко заявив, що піде на наступні вибори, а "ліміт революцій" у Білорусі вичерпано
11:37
ВІДЕОПовернувся на фронт на протезі: історія 20-річного захисника, який на війні втратив ногу
11:27
Нацбанк продав найбільше валюти на міжбанку з початку року
11:13
фото, відеоРосіяни ракетами масовано обстріляли Костянтинівку: зруйновані вокзал, храм та будинки
11:10
"Ображала гідність, вдарила по голові": у Львові суд покарав жінку за домашнє насильство над чоловіком
11:00
ШІ в українських дронах: міністр підписав меморандум
10:49
У Білорусі проходять перші "вибори" з часу протестів 2020 року
10:35
фотоУ Литві зібрали понад 8 млн євро на обладнання для українських військових
Усі новини...
Реклама: