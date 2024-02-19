З тимчасово окупованої Херсонщини евакуювали ще 5 дітей

На підконтрольну територію України з окупованого лівобережжя Херсонщини вдалося повернути 14-річну дівчинку-сироту та чотирьох інших дітей з їхніми батьками.

Джерело: голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін

Пряма мова: "14-річна дівчинка – сирота. Вона жила з бабусею-опікункою. І от найрідніша людина померла. Дитина залишилася одна в окупації. Важко уявити, що переживала й відчувала дівчина.

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Але сьогодні вона на вільній українській землі. Де про неї подбають. Дитина – одна з тих, кого вдалося повернути з тимчасово окупованого лівобережжя Херсонщини".

Деталі: Разом з нею вдалося виїхати ще чотирьом дітям з батьками. Це дві родини. Дорослі самі звернулися до благодійної організації Save Ukraine з проханням допомогти.

За словами Прокудіна, від початку року вдалося повернути 16 дітей з Херсонщини.