С временно оккупированной Херсонщины эвакуировали еще 5 детей

На подконтрольную территорию Украины с оккупированного левобережья Херсона удалось вернуть 14-летнюю девочку-сироту и четырех других детей с их родителями.

Источник: глава Херсонской ОВА Александр Прокудин

Прямая речь: "14-летняя девочка – сирота. Она жила с бабушкой-опекуншей. И вот самый родной человек умер. Ребенок остался один в оккупации. Трудно представить, что переживала и чувствовала девушка.

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Но сегодня она находится на свободной украинской земле. Где о ней позаботятся. Ребенок – один из тех, кого удалось вернуть с временно оккупированного левобережья Херсонщины".

Детали: Вместе с ней удалось уехать еще четырем детям с родителями. Это две семьи. Взрослые сами обратились в благотворительную организацию Save Ukraine с просьбой помочь.

По словам Прокудина, с начала года удалось вернуть 16 детей из Херсона.