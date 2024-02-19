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С временно оккупированной Херсонщины эвакуировали еще 5 детей

Татьяна ОлейникПонедельник, 19 февраля 2024, 20:52
С временно оккупированной Херсонщины эвакуировали еще 5 детей
Getty Images

На подконтрольную территорию Украины с оккупированного левобережья Херсона удалось вернуть 14-летнюю девочку-сироту и четырех других детей с их родителями.

Источник: глава Херсонской ОВА Александр Прокудин

Прямая речь: "14-летняя девочка – сирота. Она жила с бабушкой-опекуншей. И вот самый родной человек умер. Ребенок остался один в оккупации. Трудно представить, что переживала и чувствовала девушка.

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Но сегодня она находится на свободной украинской земле. Где о ней позаботятся. Ребенок – один из тех, кого удалось вернуть с временно оккупированного левобережья Херсонщины".

Детали: Вместе с ней удалось уехать еще четырем детям с родителями. Это две семьи. Взрослые сами обратились в благотворительную организацию Save Ukraine с просьбой помочь.

По словам Прокудина, с начала года удалось вернуть 16 детей из Херсона.

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Темы: детиХерсонская областьоккупацияэвакуация
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