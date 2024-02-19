Зеленський: Російські війська користуються затримками в допомозі Україні

Президент України Володимир Зеленський заявив після поїздки на Куп'янський напрямок, що російські війська зосередили максимум резервів і користуються затримками в допомозі України.

Джерело: звернення Зеленського

Пряма мова: "Зараз надзвичайно важка ситуація на кількох частинах фронту, саме там, де російські війська зосередили максимум резервів. Вони користуються затримками в допомозі України і це дуже відчутні речі: дефіцит артилерії, потреба у фронтовій ППО та у більшій далекобійності нашої зброї.

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Ми працюємо максимально з партнерами, щоб відновити і подовжити підтримку".

Деталі: Окремо Зеленський подякував усім українцям та компаніям, які вже налагодили виробництво зброї, снарядів, дронів та РЕБ.