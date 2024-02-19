Зеленский: Российские войска пользуются задержками в помощи Украине
Понедельник, 19 февраля 2024, 21:28
Президент Украины Владимир Зеленский заявил после поездки на Купянское направление, что российские войска сосредоточили максимум резервов и пользуются задержками в помощи Украины.
Источник: обращение Зеленского
Прямая речь: "Сейчас очень тяжелая ситуация на нескольких частях фронта, именно там, где российские войска сосредоточили максимум резервов. Они пользуются задержками в помощи Украины и это очень ощутимые вещи: дефицит артиллерии. потребность во фронтовой ПВО и в большей дальнобойности нашего оружия.
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Мы работаем максимально с партнерами, чтобы восстановить и продлить поддержку".
Детали: Отдельно Зеленский поблагодарил всех украинцев и компаний, которые уже наладили производство оружия, снарядов, дронов и РЭБ.
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