Зеленский: Российские войска пользуются задержками в помощи Украине

Президент Украины Владимир Зеленский заявил после поездки на Купянское направление, что российские войска сосредоточили максимум резервов и пользуются задержками в помощи Украины.

Источник: обращение Зеленского

Прямая речь: "Сейчас очень тяжелая ситуация на нескольких частях фронта, именно там, где российские войска сосредоточили максимум резервов. Они пользуются задержками в помощи Украины и это очень ощутимые вещи: дефицит артиллерии. потребность во фронтовой ПВО и в большей дальнобойности нашего оружия.

Реклама:

Мы работаем максимально с партнерами, чтобы восстановить и продлить поддержку".

Детали: Отдельно Зеленский поблагодарил всех украинцев и компаний, которые уже наладили производство оружия, снарядов, дронов и РЭБ.