Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Зеленский: Российские войска пользуются задержками в помощи Украине

Татьяна ОлейникПонедельник, 19 февраля 2024, 21:28
Зеленский: Российские войска пользуются задержками в помощи Украине
Скриншот - ОП

Президент Украины Владимир Зеленский заявил после поездки на Купянское направление, что российские войска сосредоточили максимум резервов и пользуются задержками в помощи Украины.

Источник: обращение Зеленского

Прямая речь: "Сейчас очень тяжелая ситуация на нескольких частях фронта, именно там, где российские войска сосредоточили максимум резервов. Они пользуются задержками в помощи Украины и это очень ощутимые вещи: дефицит артиллерии. потребность во фронтовой ПВО и в большей дальнобойности нашего оружия.

Реклама:

Мы работаем максимально с партнерами, чтобы восстановить и продлить поддержку".

Детали: Отдельно Зеленский поблагодарил всех украинцев и компаний, которые уже наладили производство оружия, снарядов, дронов и РЭБ.

ВИДЕО ДНЯ
Темы: Зеленскийпомощь Украинебоевые действиявойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

фото, видеоРоссияне ракетами массированно обстреляли Константиновку: разрушены вокзал, храм и дома

В Беларуси проходят первые "выборы" со времени протестов 2020 года

фотоСырский и Умеров посетили передовую

ПВО сбила почти все из 18 запущенных Россией "Шахедов"

США, Британия и союзники нанесли новые удары по объектам йеменских хуситов – Пентагон

Россияне оккупировали Ласточкино, что возле Авдеевки – DeepState

Все новости...
Пилота РФ, который перегнал Украине вертолет, нашли застреленным в Испании – ГУР
Россияне из артиллерии обстреляли два села в Запорожской области, погиб мужчина
Россияне сбросили авиабомбы на Вильховатку Харьковской области, есть пострадавшая
110 бригада заявила, что россияне должны были эвакуировать раненых из "Зенита", а вместо этого - расстреляли
Последние новости
12:29
Во Львовской области женщина хотела обменять в сервисном центре МВД купленные водительские права: ее наказали
12:17
Федоров: Со временем операторы смогут управлять БПЛА, находясь далеко от фронта
11:58
В Будапеште устроили проукраинский митинг под посольством РФ
11:45
Лукашенко заявил, что пойдет на следующие выборы, а "лимит революций" в Беларуси исчерпан
11:37
Вернулся на фронт на протезе: история 20-летнего защитника, на войне потерявшего ногу
11:27
Нацбанк продал больше всего валюты на межбанке с начала года
11:13
фото, видеоРоссияне ракетами массированно обстреляли Константиновку: разрушены вокзал, храм и дома
11:10
"Оскорбляла достоинство, ударила по голове": во Львове суд наказал женщину за домашнее насилие над мужчиной
11:00
ИИ в украинских дронах: министр подписал меморандум
10:49
В Беларуси проходят первые "выборы" со времени протестов 2020 года
Все новости...
Реклама: