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Поблизу Одеси вибухнув автомобіль Української добровольчої армії: постраждало подружжя

Тетяна ОлійникПонеділок, 19 лютого 2024, 23:18
Поблизу Одеси вибухнув автомобіль Української добровольчої армії: постраждало подружжя
Фото - Поліція Одеської області

Поблизу Одесі у селі Гвардійське вибухнула автівка з двома представниками Української добровольчої армії: Альбертом та Наталею Кручиніними.

Джерело: Поліція Одеської області, Українська добровольча армія

Деталі: У поліції зазначають, що унаслідок вибуху автівки травмувались жінка з чоловіком. Їх шпиталізували до лікарні з численними травмами.

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Слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості про замах на умисне вбивство двох осіб, вчинений способом, небезпечним для життя багатьох осіб. Цей злочин карається позбавленням волі на строк від десяти до п'ятнадцяти років або довічним позбавленням волі.

Представники Української добровольчої армії заявили, що підірвали їхнє авто. Там перебували Альберт та Наталя Кручиніни, за життя яких наразі борються лікарі. В УДА зазначили, що вибух стався біля одного з військових обʼєктів у передмісті Одеси.

Дослівно: "Командування УДА розцінює зазначений злочин як терористичний акт, а пріоритетною версією розглядає діяльність ворожих ДРГ. Підрозділи власної безпеки УДА вже отримали термінові вказівки".

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Фото з Facebook Української добровольчої армії

Теми: Одеса
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