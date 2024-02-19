Вблизи Одессы взорвался автомобиль Украинской добровольческой армии: пострадали супруги

Вблизи Одессы в селе Гвардейское взорвался автомобиль с двумя представителями Украинской добровольческой армии: Альбертом и Натальей Кручиниными.

Источник: Полиция Одесской области, Украинская добровольческая армия

Детали: В полиции отмечают, что в результате взрыва автомобиля травмировались женщина с мужчиной. Их госпитализировали в больницу с многочисленными травмами.

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Следователи внесли в Единый реестр досудебных расследований сведения о покушении на умышленное убийство двух лиц, совершенное способом, опасным для жизни многих лиц. Это преступление карается лишением свободы сроком от десяти до пятнадцати лет или пожизненным лишением свободы.

Представители Украинской добровольческой армии заявили, что взорвали их авто. Там находились Альберт и Наталья Кручинины, за жизнь которых борются врачи. В УГА отметили, что взрыв произошел возле одного из военных объектов в пригороде Одессы.

Дословно: "Командование УГА расценивает указанное преступление как террористический акт, а приоритетной версией рассматривает деятельность враждебных ДРГ. Подразделения собственной безопасности УГА уже получили срочные указания".

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