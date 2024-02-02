КНДР вчетверте цього року запустила крилаті ракети
П'ятниця, 2 лютого 2024, 07:02
2 лютого Північна Корея випустила кілька крилатих ракет біля західного узбережжя.
Джерело: Об'єднаний комітет начальників штабів (JCS),Yonhap
Деталі: Південнокорейські військові заявили, що зафіксували запуск ракет близько 11 ранку з західного узбережжя. Кількість ракет не уточнюється.
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Це був четвертий запуск крилатої ракети КНДР цього року.
Дослівно JCS: "Посилюючи наш моніторинг і пильність, наші військові тісно співпрацюють зі Сполученими Штатами, щоб відстежувати додаткові ознаки провокацій Північної Кореї", — йдеться в текстовому повідомленні JCS, надісланому журналістам.
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