КНДР вчетверте цього року запустила крилаті ракети

2 лютого Північна Корея випустила кілька крилатих ракет біля західного узбережжя.

Джерело: Об'єднаний комітет начальників штабів (JCS),Yonhap

Деталі: Південнокорейські військові заявили, що зафіксували запуск ракет близько 11 ранку з західного узбережжя. Кількість ракет не уточнюється.

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Це був четвертий запуск крилатої ракети КНДР цього року.

Дослівно JCS: "Посилюючи наш моніторинг і пильність, наші військові тісно співпрацюють зі Сполученими Штатами, щоб відстежувати додаткові ознаки провокацій Північної Кореї", — йдеться в текстовому повідомленні JCS, надісланому журналістам.

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