Держдеп США про "демілітаризовану зону" Путіна: Росія могла б почати першою

Державний департамент Сполучених Штатів, реагуючи на ідею російського диктатора Володимира Путіна створити "демілітаризовану зону" між Російською Федерацією та Україною, заявив, що для цього Росії потрібно демілітаризувати окуповані частини України.

Джерело: речник Державного департаменту США Метью Міллер на брифінгу, цитує "Європейська правда"

Пряма мова Міллера: "Я намагаюся зрозуміти, як можна реалізувати демілітаризовану зону між Росією та Україною, коли російські війська зараз перебувають на території України".

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Деталі: Речник Держдепу США наголосив, що доволі важко мати демілітаризовану зону, коли російські війська продовжують діяти на українському боці кордону.

Він нагадав, що Путін неодноразово давав зрозуміти, що він не змінив своєї мети – завоювати та підкорити Україну.

Пряма мова: "Тому я думаю, що якщо РФ справді зацікавлена в демілітаризованій зоні, вона могла б почати з демілітаризації тих частин України, де зараз перебувають російські війська".

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