Держдеп США про "демілітаризовану зону" Путіна: Росія могла б почати першою
Державний департамент Сполучених Штатів, реагуючи на ідею російського диктатора Володимира Путіна створити "демілітаризовану зону" між Російською Федерацією та Україною, заявив, що для цього Росії потрібно демілітаризувати окуповані частини України.
Джерело: речник Державного департаменту США Метью Міллер на брифінгу, цитує "Європейська правда"
Пряма мова Міллера: "Я намагаюся зрозуміти, як можна реалізувати демілітаризовану зону між Росією та Україною, коли російські війська зараз перебувають на території України".
Деталі: Речник Держдепу США наголосив, що доволі важко мати демілітаризовану зону, коли російські війська продовжують діяти на українському боці кордону.
Він нагадав, що Путін неодноразово давав зрозуміти, що він не змінив своєї мети – завоювати та підкорити Україну.
Пряма мова: "Тому я думаю, що якщо РФ справді зацікавлена в демілітаризованій зоні, вона могла б почати з демілітаризації тих частин України, де зараз перебувають російські війська".
Передісторія:
- 31 січня Володимир Путін заявив, що "демілітаризована зона в Україні має бути такою, щоб убезпечити територію Росії від обстрілу за допомогою далекобійного західного озброєння", і що Росія її "відсуватиме" подалі – вочевидь, за рахунок територій України.
- Інститут вивчення війни (ISW) зазначив, що оголошена Путіним ідея "демілітаризованої зони", аби українські вогневі засоби не досягали захоплених РФ і російських територій, є розмитою і недосяжною доти, доки існує незалежна Україна, здатна вести бойові дії.
- Водночас Путін планує інтегрувати окуповані українські території до РФ впродовж наступних 6 років, зазначили в ISW.
- Заступниця державного секретаря США Вікторія Нуланд заявила, що 2024 рік має важливе стратегічне значення для України та принесе їй певні "впевнені успіхи" на полі бою. Вона вважає, що американський Конгрес проголосує за додаткову допомогу Україні для "виживання й процвітання" країни.
- Європейські посадовці неодноразово наголошували на важливості 2024 року для України в контексті протистояння російській повномасштабній агресії.