Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Держдеп США про "демілітаризовану зону" Путіна: Росія могла б почати першою

"Європейська правда", "Українська правда"П'ятниця, 2 лютого 2024, 08:21
Держдеп США про демілітаризовану зону Путіна: Росія могла б почати першою
United States Department of State, Wikipedia

Державний департамент Сполучених Штатів, реагуючи на ідею російського диктатора Володимира Путіна створити "демілітаризовану зону" між Російською Федерацією та Україною, заявив, що для цього Росії потрібно демілітаризувати окуповані частини України.

Джерело: речник Державного департаменту США Метью Міллер на брифінгу, цитує "Європейська правда"

Пряма мова Міллера: "Я намагаюся зрозуміти, як можна реалізувати демілітаризовану зону між Росією та Україною, коли російські війська зараз перебувають на території України".

Реклама:

Деталі: Речник Держдепу США наголосив, що доволі важко мати демілітаризовану зону, коли російські війська продовжують діяти на українському боці кордону. 

Він нагадав, що Путін неодноразово давав зрозуміти, що він не змінив своєї мети – завоювати та підкорити Україну.

Пряма мова: "Тому я думаю, що якщо РФ справді зацікавлена в демілітаризованій зоні, вона могла б почати з демілітаризації тих частин України, де зараз перебувають російські війська".

ВІДЕО ДНЯ

Передісторія: 

  • 31 січня Володимир Путін заявив, що "демілітаризована зона в Україні має бути такою, щоб убезпечити територію Росії від обстрілу за допомогою далекобійного західного озброєння", і що Росія її "відсуватиме" подалі – вочевидь, за рахунок територій України.
  • Інститут вивчення війни (ISW) зазначив, що оголошена Путіним ідея "демілітаризованої зони", аби українські вогневі засоби не досягали захоплених РФ і російських територій, є розмитою і недосяжною доти, доки існує незалежна Україна, здатна вести бойові дії.
  • Водночас Путін планує інтегрувати окуповані українські території до РФ впродовж наступних 6 років, зазначили в ISW. 
  • Заступниця державного секретаря США Вікторія Нуланд заявила, що 2024 рік має важливе стратегічне значення для України та принесе їй певні "впевнені успіхи" на полі бою. Вона вважає, що американський Конгрес проголосує за додаткову допомогу Україні для "виживання й процвітання" країни.
  • Європейські посадовці неодноразово наголошували на важливості 2024 року для України в контексті протистояння російській повномасштабній агресії.

Теми: СШАРосіявійнадемілітаризація
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

відеоАбсолютний рекорд: група з 38 порушників намагалася виїхати до Угорщини

Зеленський офіційно звільнив Залужного – указ

фотоУкраїна дізналася суперників у Лізі націй

Сенат США зробив крок до ухвалення пакета з допомогою Україні, Ізраїлю і Тайваню

відеоЗЕЛЕНСЬКИЙ ПРИЗНАЧИВ СИРСЬКОГО НОВИМ ГОЛОВНОКОМАНДУВАЧЕМ

Київ позбувся вулиць Булгакова і Блока: перейменовано ще кілька об'єктів

Усі новини...

Читайте УП В Google News

США
Білий дім: 50 млрд євро від ЄС для України не замінять лідерства США у військовій допомозі
У Конгресі США готові чинити тиск на Угорщину для ухвалення членства Швеції в НАТО
Лідер більшості в Сенаті США очікує на голосування за допомогу Україні наступного тижня
Останні новини
02:50
The Economist назвав звільнення Залужного новим етапом війни і припустив, що Зеленський помилився
01:54
В інтерв’ю Карлсону Путін звинуватив Україну в небажанні вести переговори
01:37
Армія без Залужного. Хто такий генерал Сирський та чого від нього очікувати
00:50
Ворожа атака "Шахедів" на Харківську область: в ОВА повідомили про наслідки
23:58
оновленоРосіяни з кількох напрямків запускали "Шахеди"
23:38
У Пентагоні підтвердили готовність працювати з новим головнокомандувачем ЗСУ
23:37
КолонкаБерлінська про Залужного: Те, що він зробив, врятувало життя сотням тисяч людей
23:31
Економічні новини 8 лютого: в уряді розробляють електронні військові квитки, до спонсорів війни потрапила компанія з США
23:12
Зеленський провів закриту зустріч з журналістами, йшлося про звільнення Залужного
22:48
США оголосили про додаткові санкції проти російських діамантів
Усі новини...
Реклама: