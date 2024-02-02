У Кремлі не чули прохання України передати тіла тих, хто нібито загинув в Іл-76
Речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що Адміністрація президента Володимира Путіна не отримувала від України запиту на передачу тіл військовополонених, які, за твердженням російської сторони, загинули 24 січня в літаку Іл-76 під Бєлгородом.
Джерело: Дмитро Пєсков у коментарі "РИА Новости"
Пряма мова Пєскова: "В адміністрацію президента Росії не надходило звернень від Києва з проханням про передачу тіл полонених, загиблих під час катастрофи Іл-76".
Деталі: 2 лютого РИА Новости з посиланням на екстрені служби також повідомило, що всі уламки Іл-76 вивезено з місця катастрофи літака і доставлено на спецполігон.
29 січня в екстрених службах РФ розповіли журналістам, що попередня розшифровка чорних скриньок із Іл-76 завершена.
30 січня в силових структурах Росії ТАСС повідомили, що дані чорних скриньок нібито підтверджують зовнішній вплив на Іл-76 під Бєлгородом. Як відомо, Москва звинувачує Київ у збитті ракетами військово-транспортного літака Іл-76.
Передісторія:
- 1 лютого представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов заявив, що Україна зверталася і продовжує звертатися про передачу тіл з Іл-76, але "російська сторона на це не йде". Він не уточнив, кому конкретно було адресовано це прохання.
- Україна наполягає на проведенні міжнародного розслідування щодо обставин падіння літака Іл-76 і щодо з'ясування, "що ж насправді знаходилося всередині: чи були там люди, чи боєкомплект, хто там був, крім екіпажу", сказав Юсов.
- Російська влада стверджувала, що 24 січня в Іл-76 розбилося 74 людини, з яких 65 – це нібито українські військовополонені, яких мали обміняти того дня разом з іще однією групою. Українська влада не має підтверджень і не бачить доказів цього. При цьому українська сторона не заперечує збиття літака, про що заявила РФ.
- Серед полонених, які повернулися в Україну в результаті обміну 31 січня, не було тих військових, яких домовлялися обміняти 24 січня і не обміняли після падіння Іл-76.