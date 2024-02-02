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У Кремлі не чули прохання України передати тіла тих, хто нібито загинув в Іл-76

Олена РощінаП'ятниця, 2 лютого 2024, 10:00
У Кремлі не чули прохання України передати тіла тих, хто нібито загинув в Іл-76
Уламки Іл-76, скриншот із відео Слідчого комітету Росії, опублікованого ТАСС

Речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що Адміністрація президента Володимира Путіна не отримувала від України запиту на передачу тіл військовополонених, які, за твердженням російської сторони, загинули 24 січня в літаку Іл-76 під Бєлгородом. 

Джерело: Дмитро Пєсков у коментарі "РИА Новости"

Пряма мова Пєскова: "В адміністрацію президента Росії не надходило звернень від Києва з проханням про передачу тіл полонених, загиблих під час катастрофи Іл-76".

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Деталі: 2 лютого РИА Новости з посиланням на екстрені служби також повідомило, що всі уламки Іл-76 вивезено з місця катастрофи літака і доставлено на спецполігон.

29 січня в екстрених службах РФ розповіли журналістам, що попередня розшифровка чорних скриньок із Іл-76 завершена.

30 січня в силових структурах Росії ТАСС повідомили, що дані чорних скриньок нібито підтверджують зовнішній вплив на Іл-76 під Бєлгородом. Як відомо, Москва звинувачує Київ у збитті ракетами військово-транспортного літака Іл-76.

ВІДЕО ДНЯ

Передісторія:

  • 1 лютого представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов заявив, що Україна зверталася і продовжує звертатися про передачу тіл з Іл-76, але "російська сторона на це не йде". Він не уточнив, кому конкретно було адресовано це прохання. 
  • Україна наполягає на проведенні міжнародного розслідування щодо обставин падіння літака Іл-76 і щодо з'ясування, "що ж насправді знаходилося всередині: чи були там люди, чи боєкомплект, хто там був, крім екіпажу", сказав Юсов. 
  • Російська влада стверджувала, що 24 січня в Іл-76 розбилося 74 людини, з яких 65 – це нібито українські військовополонені, яких мали обміняти того дня разом з іще однією групою. Українська влада не має підтверджень і не бачить доказів цього. При цьому українська сторона не заперечує збиття літака, про що заявила РФ.
  • Серед полонених, які повернулися в Україну в результаті обміну 31 січня, не було тих військових, яких домовлялися обміняти 24 січня і не обміняли після падіння Іл-76.

Теми: Іл-76 у РосіїРосіяУкраїнаполонені
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