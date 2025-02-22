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Війна 2025

Катастрофа Іл-76 у Росії: Експертиза підтвердила більшість переданих Україні тіл полонених

Катерина ТищенкоСубота, 22 лютого 2025, 18:12
Катастрофа Іл-76 у Росії: Експертиза підтвердила більшість переданих Україні тіл полонених
місце катастрофи Іл-76, скріншот відео, Anadolu via Getty Images

Експертиза підтвердила збіг із ДНК родичів більшості переданих Росією останків тіл українських полонених, які нібито загинули внаслідок катастрофи Іл-76 у Бєлгородській області.

Джерело: керівник Секретаріату Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Богдан Охріменко в інтерв'ю Укрінформу

Пряма мова: "Дійсно, у грудні нам повернули 62 тіла. У цій справі СБУ проводить розслідування. Від родин, які звертаються до Коордштабу, знаємо про майже 50 попередніх збігів останків, що передали росіяни, із ДНК родичів.

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Ми отримали від російської сторони, за їхньою легендою, останки тіл, які начебто перебували в літаку, але доказів того, що вони перебували саме там, у Координаційного штабу на сьогодні немає".

Що передувало: На початку грудня уповноважена із прав людини РФ Тетяна Москалькова в інтерв'ю пропагандистському виданню РФ "РИА Новости" заявила, що Росія передала Україні тіла військовополонених, які нібито загинули під час падіння Іл-76 у Бєлгородській області 24 січня.

Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими підтвердив, що Росія передала тіла, за її заявою – загиблих під час падіння Іл-76 українських захисників, але ці останки потребують додаткової ідентифікації.

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18 грудня омбудсмен Дмитро Лубінець заявляв, що експертиза тіл може тривати до двох місяців.

Передісторія:

  • Вдень 24 січня 2024 року у Бєлгородській області РФ впав військовий літак Іл-76. Джерела УП в Генштабі сверджували, що літак перевозив ракети для ЗРК С-300.
  • Після падіння російського Іл-76 у Белгородській області РФ низка російських ЗМІ поширили заяви голови комітету Держдуми Росії з оброни Андрія Картаполова про те, що в ньому нібито перебували десятки українських військовополонених, яких везли на обмін; український омбудсмен Дмитро Лубінець повідомив, що з’ясовує ситуацію. В ГУР підтвердили лише, що на 24 січня планувався обмін полоненими.
  • Через кілька годин після появи інформації про падіння Іл-76 Генштаб ЗСУ оприлюднив заяву, в якій натякнув, що цей літак був військовою ціллю і перевозив боєприпаси для російської армії. 
  • Згодом омбудсмен Лубінець повідомив, що Україна не побачила жодних ознак того, що на військовому літаку Іл-76, який розбився в Бєлгородській області РФ, перебувала велика кількість військовополонених, про що заявляло Міноборони РФ та інші представники країни-агресора. Голова ГУР Кирило Буданов заявив, що ситуаціч з Іл-76 незрозуміла, адже Росія не показує трупи.
  • Росія не надала Раді безпеки ООН доказів того, що на борту військово-транспортного літака Іл-76 були військовополонені українці, і відкинула вимогу проведення міжнародною комісією розслідування того, що сталося під Бєлгородом 24 січня. 

Іл-76 у Росіїполонені
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