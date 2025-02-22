Катастрофа Іл-76 у Росії: Експертиза підтвердила більшість переданих Україні тіл полонених

Експертиза підтвердила збіг із ДНК родичів більшості переданих Росією останків тіл українських полонених, які нібито загинули внаслідок катастрофи Іл-76 у Бєлгородській області.

Джерело: керівник Секретаріату Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Богдан Охріменко в інтерв'ю Укрінформу

Пряма мова: "Дійсно, у грудні нам повернули 62 тіла. У цій справі СБУ проводить розслідування. Від родин, які звертаються до Коордштабу, знаємо про майже 50 попередніх збігів останків, що передали росіяни, із ДНК родичів.

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Ми отримали від російської сторони, за їхньою легендою, останки тіл, які начебто перебували в літаку, але доказів того, що вони перебували саме там, у Координаційного штабу на сьогодні немає".

Що передувало: На початку грудня уповноважена із прав людини РФ Тетяна Москалькова в інтерв'ю пропагандистському виданню РФ "РИА Новости" заявила, що Росія передала Україні тіла військовополонених, які нібито загинули під час падіння Іл-76 у Бєлгородській області 24 січня.

Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими підтвердив, що Росія передала тіла, за її заявою – загиблих під час падіння Іл-76 українських захисників, але ці останки потребують додаткової ідентифікації.

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18 грудня омбудсмен Дмитро Лубінець заявляв, що експертиза тіл може тривати до двох місяців.

Передісторія: