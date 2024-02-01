Омбудсмен: Немає доказів, що в Іл-76 були полонені. Україна хоче розслідувати, Росія – все приховати

Немає підстав вважати, що на борту російського літака Іл-76, який впав під Бєлгородом 24 січня, були українські військовополонені, Росія не допускає до розслідування міжнародних експертів і може й далі бездоказово звинувачувати Україну в смертях українців для дискредитації.

Джерело: уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець в інтерв’ю "Голосу Америки"

Пряма мова Лубінця: "У мене немає підстав вважати, що на борту перебували українські військовополонені, як і немає аргументів заперечувати це. Ми вимагаємо міжнародного розслідування.

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Щодо тіл військовополонених: якщо б вони реально були на борту – вони б точно були поряд з уламками, і Росія б це використовувала. Цього не сталося – отже не було що показувати, напевно.

Я відчуваю дежавю – один в один співпадіння з трагедією в Оленівці. Знову спроба запустити інформаційну кампанію проти нашої держави з використанням військовополонених.

Це не перша і не остання інформаційна кампанія, яку запускають росіяни. Я роблю припущення, що ця катастрофа мала на меті дискредитувати військову допомогу, яку отримує Україна".

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Деталі: Омбудсмен повідомив, що одразу написав терміновий лист до Організації Об'єднаних Націй і до Міжнародного комітету Червоного Хреста, Україна чекає результатів прозорого всебічного міжнародного розслідування, але відповіді від МКЧХ немає.

Із приводу долі військовополонених, списки яких публікували в Росії, Лубінець відповів, що "немає жодної інформації".

Пряма мова: "Для отримання інформації нам треба бажання російської сторони її надавати або бажання міжнародних партнерів тиснути на російську сторону і вимагати від них пояснень та допуску до наших громадян, які знаходяться в полоні.

На жаль, я постійно фіксую факти, що Міжнародний комітет Червоного Хреста не виконує свій мандат, не вимагає нічого від росіян.

Я дуже сподіваюсь, що перебуваючи тут у США, в країні, яка є найбільшим донором МКЧХ, нам вдасться спонукати представників Сполучених Штатів до спілкування з представниками Червоного Хреста.

Якщо в світі діє тільки одна організація з унікальним мандатом захисту прав військовополонених, то ми очікуємо саме від цієї організації максимально швидкої ефективної реакції.

Від мене реакція була миттєва – я написав офіційний лист, я сподівався, що буде така ж швидка відповідь з боку міжнародної організації. На жаль, її немає".

Деталі: Лубінець наголосив на абсурдності ситуації: Росія є постійним членом Ради Безпеки ООН, але "свідомо відкрито порушує всі норми статуту ООН і Женевських конвенцій".

Омбудсмен згадав ситуацію з Оленівкою, де були вбиті українські військовополонені: він 5 місяців намагався зустрітися з моніторинговою місією ООН, щоб надати докази України, але з ним так і не зустрілися, а потім "без жодних пояснень асистент генерального секретаря вийшов на прес-конференцію і заявив, що вони закривають місію". На пряме запитання журналіста, чи це через те, що росіяни не допустили представників ООН до Оленівки, відповідь була "без коментарів".

Пряма мова: "Чи буде така ж реакція на випадок з Іл-76? Напевно. Але ми будемо продовжувати вимагати, щоб саме міжнародна спільнота брала участь в розслідуванні. Це показує нашу відкритість – ми не боїмось проводити розслідування, ми вимагаємо його провести.

Що будуть робити росіяни? На мій погляд, нікого не допустять, все сховають, скажуть, що в усьому винна Україна і продовжуватимуть мантру про відповідальність України за вбивства громадян України без жодних доказів".

Чому це важливо: Українська сторона не заперечує збиття військово-транспортного літака Іл-76 у Росії, але не може підтвердити, чи були на його борту 65 українських полонених, як стверджує російська сторона.

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