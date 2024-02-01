Омбудсмен: Немає доказів, що в Іл-76 були полонені. Україна хоче розслідувати, Росія – все приховати
Немає підстав вважати, що на борту російського літака Іл-76, який впав під Бєлгородом 24 січня, були українські військовополонені, Росія не допускає до розслідування міжнародних експертів і може й далі бездоказово звинувачувати Україну в смертях українців для дискредитації.
Джерело: уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець в інтерв’ю "Голосу Америки"
Пряма мова Лубінця: "У мене немає підстав вважати, що на борту перебували українські військовополонені, як і немає аргументів заперечувати це. Ми вимагаємо міжнародного розслідування.
Щодо тіл військовополонених: якщо б вони реально були на борту – вони б точно були поряд з уламками, і Росія б це використовувала. Цього не сталося – отже не було що показувати, напевно.
Я відчуваю дежавю – один в один співпадіння з трагедією в Оленівці. Знову спроба запустити інформаційну кампанію проти нашої держави з використанням військовополонених.
Це не перша і не остання інформаційна кампанія, яку запускають росіяни. Я роблю припущення, що ця катастрофа мала на меті дискредитувати військову допомогу, яку отримує Україна".
Деталі: Омбудсмен повідомив, що одразу написав терміновий лист до Організації Об'єднаних Націй і до Міжнародного комітету Червоного Хреста, Україна чекає результатів прозорого всебічного міжнародного розслідування, але відповіді від МКЧХ немає.
Із приводу долі військовополонених, списки яких публікували в Росії, Лубінець відповів, що "немає жодної інформації".
Пряма мова: "Для отримання інформації нам треба бажання російської сторони її надавати або бажання міжнародних партнерів тиснути на російську сторону і вимагати від них пояснень та допуску до наших громадян, які знаходяться в полоні.
На жаль, я постійно фіксую факти, що Міжнародний комітет Червоного Хреста не виконує свій мандат, не вимагає нічого від росіян.
Я дуже сподіваюсь, що перебуваючи тут у США, в країні, яка є найбільшим донором МКЧХ, нам вдасться спонукати представників Сполучених Штатів до спілкування з представниками Червоного Хреста.
Якщо в світі діє тільки одна організація з унікальним мандатом захисту прав військовополонених, то ми очікуємо саме від цієї організації максимально швидкої ефективної реакції.
Від мене реакція була миттєва – я написав офіційний лист, я сподівався, що буде така ж швидка відповідь з боку міжнародної організації. На жаль, її немає".
Деталі: Лубінець наголосив на абсурдності ситуації: Росія є постійним членом Ради Безпеки ООН, але "свідомо відкрито порушує всі норми статуту ООН і Женевських конвенцій".
Омбудсмен згадав ситуацію з Оленівкою, де були вбиті українські військовополонені: він 5 місяців намагався зустрітися з моніторинговою місією ООН, щоб надати докази України, але з ним так і не зустрілися, а потім "без жодних пояснень асистент генерального секретаря вийшов на прес-конференцію і заявив, що вони закривають місію". На пряме запитання журналіста, чи це через те, що росіяни не допустили представників ООН до Оленівки, відповідь була "без коментарів".
Пряма мова: "Чи буде така ж реакція на випадок з Іл-76? Напевно. Але ми будемо продовжувати вимагати, щоб саме міжнародна спільнота брала участь в розслідуванні. Це показує нашу відкритість – ми не боїмось проводити розслідування, ми вимагаємо його провести.
Що будуть робити росіяни? На мій погляд, нікого не допустять, все сховають, скажуть, що в усьому винна Україна і продовжуватимуть мантру про відповідальність України за вбивства громадян України без жодних доказів".
Чому це важливо: Українська сторона не заперечує збиття військово-транспортного літака Іл-76 у Росії, але не може підтвердити, чи були на його борту 65 українських полонених, як стверджує російська сторона.
Передісторія:
- 24 січня в Бєлгородській області РФ розбився військовий літак Іл-76. Джерела УП у Генштабі ЗСУ заявили, що ним росіяни перевозили ракети для ЗРК С-300. Міноборони Росії заявило, що літак віз до Бєлгорода українських військовослужбовців для обміну. За твердженням Міноборони РФ, був "пуск двох українських ракет", від удару 74 людини загинули, зокрема 65 українських полонених.
- Російська пропагандистка Маргарита Симоньян навіть оприлюднила нібито списки полонених. ЗМІ ж відомі лише імена 6 загиблих членів екіпажу.
- Головне управління розвідки Міноборони України підтвердило, що запланований на 24 січня обмін не відбувся, але відомство не має даних про українських полонених на борту літака. На попередній обмін полонених доставляли літаком, але тоді попередили про це.
- У Генштабі ЗСУ, не згадуючи Іл-76, заявили, що вживають усіх заходів для захисту України та українців.
- Представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов заявив, що на борту літака Іл-76 мали перебувати російські високопосадовці, однак в останній момент ФСБ заборонила їм сідати на борт, а після інциденту до місцевого моргу доставили лише 5 тіл. Він також припустив, що на борту літака моглли бути і ракети, і люди.
- Росія не надала Раді безпеки ООН доказів того, що на борту військово-транспортного літака Іл-76 були військовополонені українці, і відкидає вимогу проведення міжнародною комісією розслідування того, що сталося під Бєлгородом 24 січня.