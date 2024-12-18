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Передача "тіл з Іл-76": За місяць-два буде відомо, чи справді це рештки полонених – Лубінець

Софія Середа, Валентина РоманенкоСереда, 18 грудня 2024, 18:02
Передача тіл з Іл-76: За місяць-два буде відомо, чи справді це рештки полонених – Лубінець
Уламки літака Іл-76 під Бєлгородом, скриншот із відео СК РФ, опублікованого ТАСС

Експертиза тіл, які, як стверджує Росія, є рештками українських військовополонених, загиблих під час падіння Іл-76 у січні 2024 року, може тривати до двох місяців. 

Джерело: уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець в інтерв’ю "Українській правді"

Пряма мова: "За останні два місяці у нас поліпшилась процедура репатріації тіл з обох боків. Достатньо велику кількість наших загиблих російська сторона передала українській. Але чи можу я ствердно сказати, що нам передали тіла з Іл-76, поки не буде проведена експертиза? Ні. Сподіваюся, ми зможемо відповісти українському суспільству на це запитання за місяць-два". 

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Що передувало: 8 листопада за результатами репатріаційних заходів в Україну повернули тіла 563 полеглих оборонців. 

На початку грудня уповноважена із прав людини РФ Тетяна Москалькова в інтерв'ю пропагандистському виданню РФ "РИА Новости" заявила, що Росія передала Україні тіла військовополонених, які нібито загинули під час падіння Іл-76 у Бєлгородській області 24 січня.

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Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими підтвердив, що Росія передала тіла, за її заявою – загиблих під час падіння Іл-76 українських захисників – , але ці останки потребують додаткової ідентифікації, яка наразі ведеться.

Передісторія:

  • Вдень 24 січня 2024 року у Бєлгородській області РФ впав військовий літак Іл-76. Джерела УП в Генштабі сверджували, що літак перевозив ракети для ЗРК С-300.
  • Після падіння російського Іл-76 у Белгородській області РФ низка російських ЗМІ поширили заяви голови комітету Держдуми Росії з оброни Андрія Картаполова про те, що в ньому нібито перебували десятки українських військовополонених, яких везли на обмін; український омбудсмен Дмитро Лубінець повідомив, що з’ясовує ситуацію. В ГУР підтвердили лише, що на 24 січня планувався обмін полоненими.
  • Через кілька годин після появи інформації про падіння Іл-76 Генштаб ЗСУ оприлюднив заяву, в якій натякнув, що цей літак був військовою ціллю і перевозив боєприпаси для російської армії. 
  • Згодом омбудсмен Лубінець повідомив, що Україна не побачила жодних ознак того, що на військовому літаку Іл-76, який розбився в Бєлгородській області РФ, перебувала велика кількість військовополонених, про що заявляло Міноборони РФ та інші представники країни-агресора. Голова ГУР Кирило Буданов заявив, що ситуаціч з Іл-76 незрозуміла, адже Росія не показує трупи.
  • Росія не надала Раді безпеки ООН доказів того, що на борту військово-транспортного літака Іл-76 були військовополонені українці, і відкинула вимогу проведення міжнародною комісією розслідування того, що сталося під Бєлгородом 24 січня. 

Іл-76 у Росіїполоненіправа людинивійна
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