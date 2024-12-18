Передача "тіл з Іл-76": За місяць-два буде відомо, чи справді це рештки полонених – Лубінець

Експертиза тіл, які, як стверджує Росія, є рештками українських військовополонених, загиблих під час падіння Іл-76 у січні 2024 року, може тривати до двох місяців.

Джерело: уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець в інтерв’ю "Українській правді"

Пряма мова: "За останні два місяці у нас поліпшилась процедура репатріації тіл з обох боків. Достатньо велику кількість наших загиблих російська сторона передала українській. Але чи можу я ствердно сказати, що нам передали тіла з Іл-76, поки не буде проведена експертиза? Ні. Сподіваюся, ми зможемо відповісти українському суспільству на це запитання за місяць-два".

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Що передувало: 8 листопада за результатами репатріаційних заходів в Україну повернули тіла 563 полеглих оборонців.

На початку грудня уповноважена із прав людини РФ Тетяна Москалькова в інтерв'ю пропагандистському виданню РФ "РИА Новости" заявила, що Росія передала Україні тіла військовополонених, які нібито загинули під час падіння Іл-76 у Бєлгородській області 24 січня.

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Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими підтвердив, що Росія передала тіла, за її заявою – загиблих під час падіння Іл-76 українських захисників – , але ці останки потребують додаткової ідентифікації, яка наразі ведеться.

Передісторія: