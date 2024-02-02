Справа розкрадання 1,5 млрд у ЗСУ: Умєров відсторонив керівника військово-технічного департаменту

Тимчасово виконуючого обов’язки директора Департаменту військово-технічної політики, розвитку озброєння та військової техніки Міністерства оборони Тоомаса Нахкура відсторонили у зв’язку з оголошенням йому підозри у справі про розкрадання майже 1,5 млрд грн на закупівлі снарядів.

Джерело: Міноборони

Пряма мова: "Рішенням міністра оборони України Рустема Умєрова від 1 лютого 2024 року, за клопотанням заступника Міністра оборони України генерал-лейтенанта Івана Гаврилюка, тимчасово виконуючий обов’язки директора Департаменту військово-технічної політики, розвитку озброєння та військової техніки Міністерства оборони України Тоомас Нахкур відсторонений від виконання службових обов’язків".

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Деталі: У Міноборони уточнили, що причина відсторонення – оголошення підозри у кримінальному провадженні. Підозра Нахкуру була вручена 27 січня.

Передісторія:

ВІДЕО ДНЯ

27 січня Нахкуру, колишньому керівнику департамента Олександру Лієву, менеджерам компанії "Львівський арсенал" і представнику іноземної фірми повідомили про підозру у справі розкрадання майже 1,5 млрд грн на закупівлі снарядів.

Що передувало: