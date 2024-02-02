Справа розкрадання 1,5 млрд у ЗСУ: Умєров відсторонив керівника військово-технічного департаменту
Тимчасово виконуючого обов’язки директора Департаменту військово-технічної політики, розвитку озброєння та військової техніки Міністерства оборони Тоомаса Нахкура відсторонили у зв’язку з оголошенням йому підозри у справі про розкрадання майже 1,5 млрд грн на закупівлі снарядів.
Джерело: Міноборони
Пряма мова: "Рішенням міністра оборони України Рустема Умєрова від 1 лютого 2024 року, за клопотанням заступника Міністра оборони України генерал-лейтенанта Івана Гаврилюка, тимчасово виконуючий обов’язки директора Департаменту військово-технічної політики, розвитку озброєння та військової техніки Міністерства оборони України Тоомас Нахкур відсторонений від виконання службових обов’язків".
Знати більше: "Порожній "Львівський арсенал". Як ЗСУ за 1,5 мільярда не отримали жодної міни"
Деталі: У Міноборони уточнили, що причина відсторонення – оголошення підозри у кримінальному провадженні. Підозра Нахкуру була вручена 27 січня.
Передісторія:
- 27 січня Нахкуру, колишньому керівнику департамента Олександру Лієву, менеджерам компанії "Львівський арсенал" і представнику іноземної фірми повідомили про підозру у справі розкрадання майже 1,5 млрд грн на закупівлі снарядів.
Що передувало:
- Раніше УП повідомляла, що фірма "Львівський арсенал" отримала від Міноборони 1,4 мільярда гривень на поставку великої партії мінометних пострілів 120 мм і 82 мм, але давно прострочила контракт і не передала ЗСУ жодної міни.
- Засновник "Львівського арсеналу" – Юрій Збітнєв, який у 1990 році став одним із наймолодших депутатів Верховної Ради ще УРСР. Він також брав участь у створенні СДПУ(о), але пізніше пішов із неї.
- Повідомлялось, що Міноборони уклало контракт з із маловідомою фірмою "Львівський арсенал" 11 листопада 2022 року. Через кілька днів після цього тодішній міністр оборони Олексій Резніков дав дозвіл на проведення передоплати за контрактом – майже 100% суми угоди.
- Поставки мали розпочатись уже в грудні 2022 року і повністю закінчитись до кінця лютого 2023 року, але станом на кінець липня жодної міни за передплаченим контрактом Міноборони не отримало.
- 26 січня Північний апеляційний госпсуд підтвердив рішення суду першої інстанції про стягнення на користь Міноборони 1,5 млрд грн з компанії "Львівський арсенал" Юрія Збітнєва, яка провалила контракт на постачання мін для ЗСУ.