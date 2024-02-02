Голова парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки, нардеп "Слуги народу" Олександр Завітневич вважає, що у новому урядовому законопроєкті про мобілізацію бракує норми про ротацію.

Джерело: Завітневич у коментарі "Інтерфакс-Україна"

Пряма мова: "На законодавчому рівні має бути обов'язково хоч якась норма про ротацію, про її термін. Зараз цієї версії немає, хоча ми на комітеті про неї багато говорили".

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Деталі: Завіткевич зазначив, що в поправках до законопроєкту між першим і другим читаннями народні депутати, найімовірніше, пропонуватимуть цю норму.

Також, на його думку, важко погодитися з пропозицією законопроєкту про мобілізацію засуджених: "Я не проводив би мобілізацію засуджених. Це моя особиста думка. Я проти цього. Чому? У 50-х роках минулого століття, коли до Збройних сил СРСР потрапили колишні ув'язнені, які відбули покарання, то, як багато військових кажуть, відтоді й почалася "дідівщина".

За його словами, військовослужбовці теж проти такої норми в законодавстві.

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Законопроєкт про мобілізацію пропонує близько 150 змін до чинних законів.

За словами Завітневича, позитивно, що в законодавство пропонують внести норму про те, що особи з інвалідністю не підлягають призову на військову службу під час мобілізації.

Серед плюсів законопроєкту голова комітету відзначив положення про право на звільнення з військової служби військовослужбовців, звільнених із полону, якщо вони не виявили бажання служити далі.

Пряма мова: "Дуже важлива норма про 36 місяців (можливість звільнення військовослужбовців після 36 місяців безперервної служби в умовах воєнного стану - ред.), про яку говорили й військові. Щодо строковиків також вирішено, що вони будуть звільнені. А строкова служба буде замінена, про що ми давно говорили, початковою базовою підготовкою. Військовий бейсик - ми її можемо так називати. І цю підготовку мають пройти всі громадяни".

Завітневич також окремо виділив норму про додаткову 90-денну відпустку (без поділу на частини) зі збереженням грошового забезпечення військовослужбовцям після їхнього звільнення з полону (крім тих, хто вирішив звільнитися з військової служби, - ред.).

Відповідаючи на запитання щодо термінів розгляду законопроєкту у Раді, голова комітету нагадав про 14 днів, передбачених для подання альтернативних законопроєктів, хоча й припустив, що цей термін Рада може скоротити.

Нагадаємо:

30 січня Кабінет міністрів затвердив та вніс до Верховної Ради оновлений законопроєкт про мобілізацію.

В оновленому законопроєкті пропонується запровадити заходи впливу на ухилянтів, які можуть бути застосовані за рішенням суду.

Кабінет міністрів у законопроєкті про мобілізацію пропонує чоловіків, які вперше будуть влаштовуватися на державну службу, приймати лише з базовою загальновійськовою підготовкою чи військовою службою. Виключення - ті, кого визнали непридатними.

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