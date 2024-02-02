Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

У законопроєкті про мобілізацію бракує норми про ротацію – голова комітету з нацбезпеки

Альона Мазуренко П'ятниця, 2 лютого 2024, 17:22
У законопроєкті про мобілізацію бракує норми про ротацію – голова комітету з нацбезпеки
фото: 43 Окрема Артилерійська Бригада імені гетьмана Тараса Трясила

Голова парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки, нардеп "Слуги народу" Олександр Завітневич вважає, що у новому урядовому законопроєкті про мобілізацію бракує норми про ротацію.

Джерело: Завітневич у коментарі "Інтерфакс-Україна"

Пряма мова: "На законодавчому рівні має бути обов'язково хоч якась норма про ротацію, про її термін. Зараз цієї версії немає, хоча ми на комітеті про неї багато говорили".

Реклама:

Деталі: Завіткевич зазначив, що в поправках до законопроєкту між першим і другим читаннями народні депутати, найімовірніше, пропонуватимуть цю норму.

Також, на його думку, важко погодитися з пропозицією законопроєкту про мобілізацію засуджених: "Я не проводив би мобілізацію засуджених. Це моя особиста думка. Я проти цього. Чому? У 50-х роках минулого століття, коли до Збройних сил СРСР потрапили колишні ув'язнені, які відбули покарання, то, як багато військових кажуть, відтоді й почалася "дідівщина".

За його словами, військовослужбовці теж проти такої норми в законодавстві.

ВІДЕО ДНЯ

Законопроєкт про мобілізацію пропонує близько 150 змін до чинних законів.

За словами Завітневича, позитивно, що в законодавство пропонують внести норму про те, що особи з інвалідністю не підлягають призову на військову службу під час мобілізації.

Серед плюсів законопроєкту голова комітету відзначив положення про право на звільнення з військової служби військовослужбовців, звільнених із полону, якщо вони не виявили бажання служити далі.

Пряма мова: "Дуже важлива норма про 36 місяців (можливість звільнення військовослужбовців після 36 місяців безперервної служби в умовах воєнного стану - ред.), про яку говорили й військові. Щодо строковиків також вирішено, що вони будуть звільнені. А строкова служба буде замінена, про що ми давно говорили, початковою базовою підготовкою. Військовий бейсик - ми її можемо так називати. І цю підготовку мають пройти всі громадяни".

Завітневич також окремо виділив норму про додаткову 90-денну відпустку (без поділу на частини) зі збереженням грошового забезпечення військовослужбовцям після їхнього звільнення з полону (крім тих, хто вирішив звільнитися з військової служби, - ред.).

Відповідаючи на запитання щодо термінів розгляду законопроєкту у Раді, голова комітету нагадав про 14 днів, передбачених для подання альтернативних законопроєктів, хоча й припустив, що цей термін Рада може скоротити.

Нагадаємо:

  • 30 січня Кабінет міністрів затвердив та вніс до Верховної Ради оновлений законопроєкт про мобілізацію. 
  • В оновленому законопроєкті пропонується запровадити заходи впливу на ухилянтів, які можуть бути застосовані за рішенням суду.
  • Кабінет міністрів у законопроєкті про мобілізацію пропонує чоловіків, які вперше будуть влаштовуватися на державну службу, приймати лише з базовою загальновійськовою підготовкою чи військовою службою. Виключення - ті, кого визнали непридатними.

Знати більше: Оновлений законопроєкт про мобілізацію. Що нового?

Теми: мобілізаціязаконодавствовійнаВерховна Рада
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

відеоАбсолютний рекорд: група з 38 порушників намагалася виїхати до Угорщини

Зеленський офіційно звільнив Залужного – указ

фотоУкраїна дізналася суперників у Лізі націй

Сенат США зробив крок до ухвалення пакета з допомогою Україні, Ізраїлю і Тайваню

відеоЗЕЛЕНСЬКИЙ ПРИЗНАЧИВ СИРСЬКОГО НОВИМ ГОЛОВНОКОМАНДУВАЧЕМ

Київ позбувся вулиць Булгакова і Блока: перейменовано ще кілька об'єктів

Усі новини...

Читайте УП В Google News

мобілізація
Економічні новини 2 лютого: видатки на мобілізацію, скорочення допомоги від партнерів
Оновлений законопроєкт про мобілізацію, снарядний голод та GLSDB від США — головне про війну за тиждень
Був би ворог слабким, ми б уже перемогли, але він – сильний, і з цим треба рахуватися – командир Terra "Абдула" 
Останні новини
02:50
The Economist назвав звільнення Залужного новим етапом війни і припустив, що Зеленський помилився
01:54
В інтерв’ю Карлсону Путін звинуватив Україну в небажанні вести переговори
01:37
Армія без Залужного. Хто такий генерал Сирський та чого від нього очікувати
00:50
Ворожа атака "Шахедів" на Харківську область: в ОВА повідомили про наслідки
23:58
оновленоРосіяни з кількох напрямків запускали "Шахеди"
23:38
У Пентагоні підтвердили готовність працювати з новим головнокомандувачем ЗСУ
23:37
КолонкаБерлінська про Залужного: Те, що він зробив, врятувало життя сотням тисяч людей
23:31
Економічні новини 8 лютого: в уряді розробляють електронні військові квитки, до спонсорів війни потрапила компанія з США
23:12
Зеленський провів закриту зустріч з журналістами, йшлося про звільнення Залужного
22:48
США оголосили про додаткові санкції проти російських діамантів
Усі новини...
Реклама: