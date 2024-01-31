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Законопроєкт про мобілізацію: на держслужбу вперше братимуть лише з військовою підготовкою

Альона Мазуренко , Євген БудерацькийСереда, 31 січня 2024, 16:08
Законопроєкт про мобілізацію: на держслужбу вперше братимуть лише з військовою підготовкою
фото: getty images

Кабінет міністрів у законопроєкті про мобілізацію пропонує чоловіків, які вперше будуть влаштовуватися на державну службу, приймати лише з базовою загальновійськовою підготовкою чи військовою службою. Виключення - ті, кого визнали непридатними.

(Новина доповнена терміном набуття чинності запропонованих норм)

Джерело: текст законопроєкту "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо окремих питань проходження військової служби, мобілізації та військового обліку" на сайті Верховної Ради

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Деталі: В урядовому законопроєкті пропонують внести зміни до статті 19 закону про державну службу.

Зокрема, на державну службу пропонують брати лише тих, хто пройшов базову загальновійськову підготовку або військову службу. Водночас це не стосується тих, кого визнали непридатним. Таким чином нововведення не стосуватиметься чинних держслужбовців.

Дослівно: "На державну службу не може вперше вступити особа чоловічої статі віком до 60 років, яка не пройшла базову загальновійськову підготовку або військову службу, крім осіб, звільнених від проходження базової військової служби відповідно до статті 18 Закону України "Про військовий обов’язок і військову службу" або визнаних за станом здоров’я непридатними до проходження військової служби".

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Деталі: Також пропонується розповсюдити цю ж норму на осіб, які вперше вступають на службу в органах місцевого самоврядування.

Важливо: Згідно з прикінцевими положеннями законопроєкту, вимоги до кандидатів на держслужбу та в органи місцевого самоврядування щодо проходження ними базової військової загальновійськової підготовки або військової служби, набирають чинності через один рік після запровадження базової загальновійськової підготовки.

Запровадження базової військової підготовки планується з 2025 року, тобто норма щодо держслужби та органів місцевого самоврядування може розпочати діяти не раніше 2026 року. 

Нагадаємо:

Теми: мобілізаціязаконодавствоВерховна Рададержслужба
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