Губернатор Брянської області РФ заявляє про атаку дронів
Вівторок, 20 лютого 2024, 05:54
Губернатор Брянської області РФ Олександр Богомаз заявив про збиття нібито українських дронів над кількома районами.
Джерело: Богомаз у Telegram
Дослівно: "Припинено спробу київського режиму здійснити терористичну атаку за допомогою БПЛА".
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Деталі: За словами Богомаза, безпілотний літальний апарат літакового типу нібито було "знищено над територією Погарського району силами ППО Міністерства оборони РФ".
Оновлено: О 5:52 Богомаз повідомив, що ще "два безпілотні літальні апарати літакового типу знищено над Погарським районом і Стародубським муніципальним округом силами ППО Міністерства оборони РФ".