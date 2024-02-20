Губернатор Брянської області РФ заявляє про атаку дронів

Губернатор Брянської області РФ Олександр Богомаз заявив про збиття нібито українських дронів над кількома районами.

Джерело: Богомаз у Telegram

Дослівно: "Припинено спробу київського режиму здійснити терористичну атаку за допомогою БПЛА".

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Деталі: За словами Богомаза, безпілотний літальний апарат літакового типу нібито було "знищено над територією Погарського району силами ППО Міністерства оборони РФ".

Оновлено: О 5:52 Богомаз повідомив, що ще "два безпілотні літальні апарати літакового типу знищено над Погарським районом і Стародубським муніципальним округом силами ППО Міністерства оборони РФ".