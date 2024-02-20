Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Губернатор Брянської області РФ заявляє про атаку дронів

Ольга Глущенко Вівторок, 20 лютого 2024, 05:54
Губернатор Брянської області РФ заявляє про атаку дронів
Український дрон-камікадзе "Грім", ілюстративне фото Арміяінформ

Губернатор Брянської області РФ Олександр Богомаз заявив про збиття нібито українських дронів над кількома районами.

Джерело: Богомаз у Telegram

Дослівно: "Припинено спробу київського режиму здійснити терористичну атаку за допомогою БПЛА".

Реклама:

Деталі: За словами Богомаза, безпілотний літальний апарат літакового типу нібито було "знищено над територією Погарського району силами ППО Міністерства оборони РФ".

Оновлено: О 5:52 Богомаз повідомив, що ще "два безпілотні літальні апарати літакового типу знищено над Погарським районом і Стародубським муніципальним округом силами ППО Міністерства оборони РФ".

Теми: Росіябезпілотники
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Над трьома областями знищено 12 ворожих "Шахедів" і дві ракети Х-59 – Сили оборони півдня

Російський А-50 збили завдяки С-200 – джерело в ГУР

Sea Baby: українці задонатили майже 300 млн за рекордні 2 дні 

ЗМІ: Зеленський планує візит до Вірменії

фотоЧерез корупцію затримали посадовця управління Міноборони

Спільна зустріч із польськими урядовцями на кордоні не відбулась – Шмигаль

Усі новини...
Росія
Напередодні виборів Путіна окупанти на ТОТ проводять рейди – спротив
Генасамблея і Радбез ООН планують заходи до річниці повномасштабного вторгнення РФ в Україну
Данілов: Відхід з Авдіївки не катастрофа, росіяни заплатили за неї високу ціну
Останні новини
04:06
Ворог атакував громаду Сумщини 12 ракетами, на іншу скинув 14 мін
03:10
відеоЗМІ: На Херсонщині впав російський літак Су-34
02:42
відео, оновленоУ російському Липецьку пролунали вибухи, горів металургійний комбінат
02:26
Над трьома областями знищено 12 ворожих "Шахедів" і дві ракети Х-59 – Сили оборони півдня
01:42
відеоРосіяни шукають "наші слабкі місця" на Авдіївському напрямку – 3-я ОШБр
00:40
ЗМІ: Британія пропонує громадянство потенційним інформаторам у Росії
00:18
Російське Міноборони заявило, що дві області РФ атакували українські безпілотники
23:52
В Україні на війні загинув доброволець з Литви
23:49
Оновлено, фото, відеоВорог атакував Одесу ударними дронами: є загиблий і поранені
23:42
Остін закликав Конгрес США підтримати законопроєкт про допомогу Україні
Усі новини...
Реклама: