Губернатор Брянской области РФ заявляет об атаке дронов

Губернатор Брянской области РФ Александр Богомаз заявил о сбивании якобы украинских дронов над несколькими районами.

Источник: Богомаз в Telegram

Дословно: "Пресечена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку с помощью БПЛА".

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Детали: По словам Богомаза, беспилотный летательный аппарат самолетного типа якобы был "уничтожен над территорией Погарского района силами ПВО Министерства обороны РФ".

Обновлено: В 5:52 Богомаз сообщил, что еще "два беспилотных летательных аппарата самолетного типа уничтожены над Погарским районом и Стародубским муниципальным округом силами ПВО Министерства обороны РФ".