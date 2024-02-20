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Канада навесні передасть Україні понад 800 дронів

Ольга Глущенко Вівторок, 20 лютого 2024, 01:36
Канада навесні передасть Україні понад 800 дронів
ілюстративне фото SkyRanger R70, скриншот відео

Канада навесні планує передати Україні сотні сучасних бойових дронів на майже 100 млн канадський доларів (близько 73 млн дол США).

Джерело: міністр оборони Канади Біл Блер у Торонто, цитує Укрінформ

Пряма мова: "Канада інвестує більше 95 млн дол, аби надати Україні понад 800 дронів SkyRanger R70".

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Деталі: За словами Блера, ці дрони канадського виробництва – одні з найкращих у світі в своєму класі.

"Вони можуть транспортувати різні вантажі вагою до 3,5 кг, в тому числі боєприпаси. Ці дрони допоможуть українцям на передовій швидко, точно й ефективно визначати цілі", – пояснив міністр.

Він додав, що SkyRanger здатний визначати окремі транспортні засоби й джерела тепла з великої відстані та за поганих погодних умов.

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Пряма мова: "Ми очікуємо, що перші системи надійдуть Збройним силам України уже цієї весни. Вони поспішають – і так само ми".

Деталі: Блер уточнив, що підписаний із виробником дронів контракт передбачає надання також запасних деталей і послуг з обслуговування.

Теми: Канадабезпілотники
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