Канада навесні передасть Україні понад 800 дронів

Канада навесні планує передати Україні сотні сучасних бойових дронів на майже 100 млн канадський доларів (близько 73 млн дол США).

Джерело: міністр оборони Канади Біл Блер у Торонто, цитує Укрінформ

Пряма мова: "Канада інвестує більше 95 млн дол, аби надати Україні понад 800 дронів SkyRanger R70".

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Деталі: За словами Блера, ці дрони канадського виробництва – одні з найкращих у світі в своєму класі.

"Вони можуть транспортувати різні вантажі вагою до 3,5 кг, в тому числі боєприпаси. Ці дрони допоможуть українцям на передовій швидко, точно й ефективно визначати цілі", – пояснив міністр.

Він додав, що SkyRanger здатний визначати окремі транспортні засоби й джерела тепла з великої відстані та за поганих погодних умов.

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Пряма мова: "Ми очікуємо, що перші системи надійдуть Збройним силам України уже цієї весни. Вони поспішають – і так само ми".

Деталі: Блер уточнив, що підписаний із виробником дронів контракт передбачає надання також запасних деталей і послуг з обслуговування.