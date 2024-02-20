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Канада весной передаст Украине более 800 дронов

Ольга ГлущенкоВторник, 20 февраля 2024, 01:36
Канада весной передаст Украине более 800 дронов
иллюстративное фото SkyRanger R70, скриншот видео

Канада весной планирует передать Украине сотни современных боевых дронов на почти 100 млн канадский долларов (около 73 млн долл США).

Источник: министр обороны Канады Билл Блэр в Торонто, цитирует Укринформ

Прямая речь: "Канада инвестирует более 95 млн долл, чтобы предоставить Украине более 800 дронов SkyRanger R70".

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Детали: По словам Блэра, эти дроны канадского производства – одни из лучших в мире в своем классе.

"Они могут транспортировать различные грузы весом до 3,5 кг, в том числе боеприпасы. Эти дроны помогут украинцам на передовой быстро, точно и эффективно определять цели", – пояснил министр.

Он добавил, что SkyRanger способен определять отдельные транспортные средства и источники тепла с большого расстояния и при плохих погодных условиях.

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Прямая речь: "Мы ожидаем, что первые системы поступят Вооруженным силам Украины уже этой весной. Они спешат – и так же мы".

Детали: Блэр уточнил, что подписанный с производителем дронов контракт предусматривает предоставление также запасных деталей и услуг по обслуживанию.

Темы: Канадабеспилотники
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