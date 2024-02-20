Канада весной передаст Украине более 800 дронов

Канада весной планирует передать Украине сотни современных боевых дронов на почти 100 млн канадский долларов (около 73 млн долл США).

Источник: министр обороны Канады Билл Блэр в Торонто, цитирует Укринформ

Прямая речь: "Канада инвестирует более 95 млн долл, чтобы предоставить Украине более 800 дронов SkyRanger R70".

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Детали: По словам Блэра, эти дроны канадского производства – одни из лучших в мире в своем классе.

"Они могут транспортировать различные грузы весом до 3,5 кг, в том числе боеприпасы. Эти дроны помогут украинцам на передовой быстро, точно и эффективно определять цели", – пояснил министр.

Он добавил, что SkyRanger способен определять отдельные транспортные средства и источники тепла с большого расстояния и при плохих погодных условиях.

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Прямая речь: "Мы ожидаем, что первые системы поступят Вооруженным силам Украины уже этой весной. Они спешат – и так же мы".

Детали: Блэр уточнил, что подписанный с производителем дронов контракт предусматривает предоставление также запасных деталей и услуг по обслуживанию.