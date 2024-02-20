Міністерка оборони Нідерландів: "Ми вже передаємо безпілотники Україні"

Міністерка оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен повідомила, що країна вже передає безпілотники Україні для протистояння у боротьбі з російською агресією.

Джерело: Оллонгрен розповіла в інтерв'ю Delfi, цитує Суспільне

Пряма мова: "Я не можу назвати точну кількість, але ми вже передаємо безпілотники Україні. Звичайно, я думаю, що ця коаліція безпілотників дуже важлива, бо тепер ми об'єднаємо зусилля, а це означає, що ми зможемо збільшити кількість безпілотників, а також конкретизувати відповідно до потреб України".

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"І ми вже беремо участь, звичайно, дуже активно, наприклад, із системами Patriot, а також з F-16, які теж у процесі. Тож має сенс брати участь у такого роду коаліції. І я думаю, що, як і у випадку з безпілотниками, нам потрібно дуже точно визначити, що потрібне Україні".

Деталі: Оллонгрен висловила запевнення, що цього року Нідерланди зможуть розпочати передачу F-16.