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Министр обороны Нидерландов: "Мы уже передаем беспилотники Украине"

Ольга ГлущенкоВторник, 20 февраля 2024, 03:06
Министр обороны Нидерландов: Мы уже передаем беспилотники Украине
Кайса Оллонгрен, фото: Getty Images

Министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен сообщила, что страна уже передает беспилотники Украине для противостояния в борьбе с российской агрессией.

Источник: Оллонгрен в рассказала интервью Delfi, цитирует Суспільне

Прямая речь: "Я не могу назвать точное количество, но мы уже передаем беспилотники Украине. Конечно, я думаю, что эта коалиция беспилотников очень важна, потому что теперь мы объединим усилия, а это значит, что мы сможем увеличить количество беспилотников, а также конкретизировать в соответствии с потребностями Украины".

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"И мы уже участвуем, конечно, очень активно, например, с системами Patriot, а также с F-16, которые тоже в процессе. Поэтому имеет смысл участвовать в такого рода коалиции. И я думаю, что, как и в случае с беспилотниками, нам нужно очень точно определить, что нужно Украине".

Детали: Оллонгрен выразила уверенность, что в этом году Нидерланды смогут начать передачу F-16.

Темы: Нидерландыбеспилотникипомощь Украине
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