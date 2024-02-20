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Генасамблея і Радбез ООН планують заходи до річниці повномасштабного вторгнення РФ в Україну

Ольга Глущенко Вівторок, 20 лютого 2024, 04:04
Генасамблея і Радбез ООН планують заходи до річниці повномасштабного вторгнення РФ в Україну
Радбез ООН, ілюстративне фото AFP via Getty Images

Генасамблея і Радбез ООН проведуть заходи з обговорення ситуації в Україні дебати з приводу другої річниці повномасштабного російського вторгнення.

Джерело: Укрінформ із посиланням на секретаріат Радбезу ООН

Дослівно: "У п’ятницю, 23 лютого, Генеральна Асамблея ООН обговорить питання порядку денного "Ситуація на тимчасового окупованих територіях України", а Рада Безпеки проведе відкриті дебати з приводу другої річниці повномасштабного російського вторгнення".

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Деталі: За повідомленням, дебати в РБ розпочнуться о 15:00 за східноамериканським часом (22:00 за Києвом).

З проханням стосовно засідання Ради Безпеки звернулася Україна за підтримки Словенії, яка нині є непостійним членом РБ.

Очікується, що з доповіддю виступить генеральний секретар ООН Антоніо Гутерреш.

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Крім того, у дебатах візьме учать віцепрем’єр-міністр – міністр закордонних справ Словенії Таня Файон.

Теми: ООНвійнаРосія
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