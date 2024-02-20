Генассамблея и Совбез ООН планируют мероприятия к годовщине полномасштабного вторжения РФ в Украину
Генассамблея и Совбез ООН проведут мероприятия по обсуждению ситуации в Украине дебаты по поводу второй годовщины полномасштабного российского вторжения.
Источник: Укринформ со ссылкой на секретариат Совбеза ООН
Дословно: "В пятницу, 23 февраля, Генеральная Ассамблея ООН обсудит вопрос повестки дня "Ситуация на временно оккупированных территориях Украины", а Совет Безопасности проведет открытые дебаты по поводу второй годовщины полномасштабного российского вторжения".
Детали: По сообщению, дебаты в СБ начнутся в 15:00 по восточноамериканскому времени (22:00 по Киеву).
С просьбой о заседании Совета Безопасности обратилась Украина при поддержке Словении, которая сейчас является непостоянным членом СБ.
Ожидается, что с докладом выступит генеральный секретарь ООН Антонио Гутерреш.
Кроме того, в дебатах примет участие вице-премьер-министр - министр иностранных дел Словении Таня Файон.