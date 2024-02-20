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Генассамблея и Совбез ООН планируют мероприятия к годовщине полномасштабного вторжения РФ в Украину

Ольга ГлущенкоВторник, 20 февраля 2024, 04:04
Генассамблея и Совбез ООН планируют мероприятия к годовщине полномасштабного вторжения РФ в Украину
Совбез ООН, иллюстративное фото AFP via Getty Images

Генассамблея и Совбез ООН проведут мероприятия по обсуждению ситуации в Украине дебаты по поводу второй годовщины полномасштабного российского вторжения.

Источник: Укринформ со ссылкой на секретариат Совбеза ООН

Дословно: "В пятницу, 23 февраля, Генеральная Ассамблея ООН обсудит вопрос повестки дня "Ситуация на временно оккупированных территориях Украины", а Совет Безопасности проведет открытые дебаты по поводу второй годовщины полномасштабного российского вторжения".

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Детали: По сообщению, дебаты в СБ начнутся в 15:00 по восточноамериканскому времени (22:00 по Киеву).

С просьбой о заседании Совета Безопасности обратилась Украина при поддержке Словении, которая сейчас является непостоянным членом СБ.

Ожидается, что с докладом выступит генеральный секретарь ООН Антонио Гутерреш.

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Кроме того, в дебатах примет участие вице-премьер-министр - министр иностранных дел Словении Таня Файон.

Темы: ООНвойнаРосcия
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