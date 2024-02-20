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Ворог гатив по Сумщині: понад 250 вибухів, поранено 4 цивільних особи

Ольга Глущенко Вівторок, 20 лютого 2024, 04:52
Ворог гатив по Сумщині: понад 250 вибухів, поранено 4 цивільних особи
наслідки обстрілів на Сумщині, ілюстративне фото ОВА

Протягом минулого дня росіяни здійснили 54 обстріли громад Сумської області, поранень зазнали 4 цивільних особи.

Джерело: військова адміністрація Сумської області

Деталі: Зафіксовано 252 вибухів з мінометів, артилерії, РСЗВ та АГС.

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Обстрілів зазнали Хотінська, Юнаківська, Білопільська, Краснопільська, Великописарівська, Новослобідська, Шалигинська, Есманьська, Середино-Будська, Зноб-Новгородська громади.

По Краснопільській громаді з території РФ здійснено артилерійські обстріли, 2вибухи та мінометні обстріли, 16 вибухів.

На Хотінську громаду з ворожого БпЛА відбулося скидання двох вибухових пристроїв ВОГ, 2 вибухи. Також у громаді зафіксовані артобстріл, 2 вибухи та мінометний обстріл, 3 вибухи.

ВІДЕО ДНЯ

У Великописарівській громаді зафіксовано обстріли з мінометів, 33 вибухи, гранатометів, 34 вибухи та скидання з БпЛА 3-х снарядів типу ВОГ, 3 вибухи.

По Білопільській громаді ворог бив з артилерії, 27 вибухів, гранатомету (СПГ), 3 вибухи, мінометів, 8 вибухів. Також відбулася атака ворожого FPV-дрона, 1 вибух, обстріл з БМП, 15 вибухів і танка, 16 вибухів.

Зноб-Новгородська громада: здійснено артилерійські обстріли, 13 вибухів та мінометний обстріл, 28 вибухів.

На Шалигинську громаду з ворожого БпЛА (коптерного типу) росіяни скинули 2 гранати Ф-1. Також були артобстріли, 35 вибухи.

На Есманьську громаду ворог скинув 8 мін. Крім того, з літака було здійснено пуск 6 ракет (орієнтовно НУРС) та артобстріл, 6 вибухів.

У Новослобідській громаді з території РФ зафіксовано мінометні обстріли, 22 вибухи. Внаслідок обстрілу попередньо отримали поранення 4 цивільні особи, яких госпіталізовано до лікувального закладу. Крім того, відбулася атака ворожого FPV-дрона.

На територію Юнаківської громади росіяни скинули 6 мін.

По Середино-Будській громаді був мінометний обстріл, 18 вибухів.

Теми: Сумська областьобстрілвибух
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