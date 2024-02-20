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Враг бил по Сумщине: более 250 взрывов, ранены 4 гражданских лица

Ольга ГлущенкоВторник, 20 февраля 2024, 04:52
Враг бил по Сумщине: более 250 взрывов, ранены 4 гражданских лица
последствия обстрелов на Сумщине, иллюстративное фото ОВА

В течение прошлого дня россияне совершили 54 обстрела общин Сумской области, ранения получили 4 гражданских лица.

Источник: военная администрация Сумской области

Детали: Зафиксировано 252 взрывов из минометов, артиллерии, РСЗО и АГС.

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Обстрелам подверглись Хотинская, Юнаковская, Белопольская, Краснопольская, Великописаревская, Новослободская, Шалыгинская, Эсманьская, Середино-Будская, Зноб-Новгородская громады.

По Краснопольской громаде с территории РФ осуществлены артиллерийские обстрелы, 2 взрыва и минометные обстрелы, 16 взрывов.

На Хотинскую громаду с вражеского БпЛА произошел сброс двух взрывных устройств ВОГ, 2 взрыва. Также в громаде зафиксированы артобстрел, 2 взрыва и минометный обстрел, 3 взрыва.

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В Великописаревской громаде зафиксированы обстрелы из минометов, 33 взрыва, гранатометов, 34 взрыва и сброс с БпЛА 3-х снарядов типа ВОГ, 3 взрыва.

По Белопольской общине враг бил из артиллерии, 27 взрывов, гранатомета (СПГ), 3 взрыва, минометов, 8 взрывов. Также состоялась атака вражеского FPV-дрона, 1 взрыв, обстрел из БМП, 15 взрывов и танка, 16 взрывов.

Зноб-Новгородская громада: осуществлены артиллерийские обстрелы, 13 взрывов и минометный обстрел, 28 взрывов.

На Шалыгинскую общину с вражеского БПЛА (коптерного типа) россияне сбросили 2 гранаты Ф-1. Также были артобстрелы, 35 взрывов.

На Эсманьскую общину враг сбросил 8 мин. Кроме того, с самолета был осуществлен пуск 6 ракет (ориентировочно НУРС) и артобстрел, 6 взрывов.

В Новослободской громаде с территории РФ зафиксированы минометные обстрелы, 22 взрыва. В результате обстрела предварительно получили ранения 4 гражданских лица, которые госпитализированы в лечебное учреждение. Кроме того, произошла атака вражеского FPV-дрона.

На территорию Юнаковской громады россияне сбросили 6 мин.

По Середино-Будской громаде был минометный обстрел, 18 взрывов.

Темы: Сумская областьобстрелвзрыв
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