Напередодні виборів Путіна окупанти на ТОТ проводять рейди – спротив
Напередодні президентських виборів окупанти на тимчасово окупованих територіях проводять рейди, щоб зафіксувати будинки та квартири, де проживають люди.
Джерело: ЦНС
Дослівно: "Головною причиною рейдів, які окупанти проводять на ТОТ заздалегідь до "виборів", стали зроблені висновки з проведення місцевого фейкового голосування у вересні 2023 року.
Тоді мешканці тимчасово окупованих територій масово саботували псевдовибори: не відкривали двері. ігнорували відвідування дільниць тощо.
Відтак окупанти вирішили провести рейди заздалегідь, аби зафіксувати будинки та квартири, де проживають люди".
Деталі: За даними ЦНС, наразі так звані "члени виборчих комісій РФ" роблять обхід людей.
Вони збирають інформацію та агітують за участь у російських президентських "виборах". Вони ведуть незаконну аудіо- чи відеофіксацію розмов.
У спротиві додають, що під запис розпитують мешканців про те, чи будуть ті "голосувати", чи знають, коли вибори.