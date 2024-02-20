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Напередодні виборів Путіна окупанти на ТОТ проводять рейди – спротив

Ольга Глущенко Вівторок, 20 лютого 2024, 06:32
Напередодні виборів Путіна окупанти на ТОТ проводять рейди – спротив
російські окупанти, ілюстративне фото Getty Images

Напередодні президентських виборів окупанти на тимчасово окупованих територіях проводять рейди, щоб зафіксувати будинки та квартири, де проживають люди.

Джерело: ЦНС

Дослівно: "Головною причиною рейдів, які окупанти проводять на ТОТ заздалегідь до "виборів", стали зроблені висновки з проведення місцевого фейкового голосування у вересні 2023 року.

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Тоді мешканці тимчасово окупованих територій  масово саботували псевдовибори: не відкривали двері. ігнорували відвідування дільниць тощо.

Відтак окупанти вирішили провести рейди заздалегідь, аби зафіксувати будинки та квартири, де проживають люди".

Деталі: За даними ЦНС, наразі так звані "члени виборчих комісій РФ" роблять обхід людей.

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Вони збирають інформацію та агітують за участь у російських президентських "виборах". Вони ведуть незаконну аудіо- чи відеофіксацію розмов.

У спротиві додають, що під запис розпитують мешканців про те, чи будуть ті "голосувати", чи знають, коли вибори.

Теми: окупаціяРосіявибори
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