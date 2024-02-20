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Накануне выборов Путина оккупанты на ВОТ проводят рейды – сопротивление

Ольга ГлущенкоВторник, 20 февраля 2024, 06:32
Накануне выборов Путина оккупанты на ВОТ проводят рейды – сопротивление
российские оккупанты, иллюстративное фото Getty Images

Накануне президентских выборов оккупанты на временно оккупированных территориях проводят рейды, чтобы зафиксировать дома и квартиры, где проживают люди.

Источник: ЦНС

Дословно: "Главной причиной рейдов, которые оккупанты проводят на ВОТ заранее до "выборов", стали сделанные выводы по проведению местного фейкового голосования в сентябре 2023 года.

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Тогда жители временно оккупированных территорий массово саботировали псевдовыборы: не открывали двери, игнорировали посещение участков и тому подобное.

Поэтому оккупанты решили провести рейды заранее, чтобы зафиксировать дома и квартиры, где проживают люди".

Детали: По данным ЦНС, сейчас так называемые "члены избирательных комиссий РФ" делают обход людей.

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Они собирают информацию и агитируют за участие в российских президентских "выборах". Они ведут незаконную аудио- или видеофиксацию разговоров.

В сопротивлении добавляют, что под запись расспрашивают жителей о том, будут ли те "голосовать", знают ли, когда выборы.

Темы: оккупацияРосcиявиборы
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