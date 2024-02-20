Росіяни вночі атакували Полтавщину − на промисловому об’єкті вирувала пожежа
Вівторок, 20 лютого 2024, 07:24
Пожежа спалахнула на промисловому об’єкті у Кременчуцькому районі Полтавської області у результаті атаки російських безпілотників.
Джерело: голова Полтавської ОВА Філіп Пронін у Telegram
Пряма мова Проніна: "Вночі ворожі БпЛА атакували Полтавщину. У Кременчуцькому районі пролунали звуки вибухів. Під ударом опинився промисловий обʼєкт. Це спричинило пожежу".
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Деталі: За його словами, минулося без жертв та постраждалих.
До ліквідації наслідків загоряння залучали 18 одиниць техніки ДСНС та 85 людей.