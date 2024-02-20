Россияне ночью атаковали Полтавщину − на промышленном объекте вспыхнул пожар

Фото иллюстративное из Telegram ГСЧС

Пожар вспыхнул на промышленном объекте в Кременчугском районе Полтавской области в результате атаки российских беспилотников.

Источник: глава Полтавской ОВА Филипп Пронин в Telegram

Прямая речь Пронина: "Ночью вражеские БпЛА атаковали Полтавскую область. В Кременчугском районе раздались звуки взрывов. Под ударом оказался промышленный объект. Это вызвало пожар".

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Детали: По его словам, обошлось без жертв и пострадавших.

К ликвидации последствий возгорания привлекали 18 единиц техники ГСЧС и 85 человек.