Россияне ночью атаковали Полтавщину − на промышленном объекте вспыхнул пожар
Вторник, 20 февраля 2024, 07:24
Пожар вспыхнул на промышленном объекте в Кременчугском районе Полтавской области в результате атаки российских беспилотников.
Источник: глава Полтавской ОВА Филипп Пронин в Telegram
Прямая речь Пронина: "Ночью вражеские БпЛА атаковали Полтавскую область. В Кременчугском районе раздались звуки взрывов. Под ударом оказался промышленный объект. Это вызвало пожар".
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Детали: По его словам, обошлось без жертв и пострадавших.
К ликвидации последствий возгорания привлекали 18 единиц техники ГСЧС и 85 человек.