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Россияне ночью атаковали Полтавщину − на промышленном объекте вспыхнул пожар

Ирина БалачукВторник, 20 февраля 2024, 07:24
Россияне ночью атаковали Полтавщину − на промышленном объекте вспыхнул пожар
Фото иллюстративное из Telegram ГСЧС

Пожар вспыхнул на промышленном объекте в Кременчугском районе Полтавской области в результате атаки российских беспилотников.

Источник: глава Полтавской ОВА Филипп Пронин в Telegram

Прямая речь Пронина: "Ночью вражеские БпЛА атаковали Полтавскую область. В Кременчугском районе раздались звуки взрывов. Под ударом оказался промышленный объект. Это вызвало пожар".

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Детали: По его словам, обошлось без жертв и пострадавших.

К ликвидации последствий возгорания привлекали 18 единиц техники ГСЧС и 85 человек.

Темы: Полтавская областьбеспилотники
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