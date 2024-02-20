Уламки "Шахедів" пошкодили 3 будинки і 2 авто на Дніпропетровщині

Уламки збитого російського "Шахеда" пошкодили 3 дачні будинки та 2 автомобілі у Дніпровському районі Дніпропетровської області.

Джерело: голова ОВА Сергій Лисак у Telegram

Пряма мова Лисака: "Вночі наші оборонці збили над областю два "Шахеди". Безпілотники приземлили у Синельниківському та Дніпровському районах. В останньому через падіння уламків російського смертоносного залізяччя пошкоджені 3 дачних будинки та 2 авто".

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Фото з Telegram Сергія Лисака

Деталі: По Марганецькій громаді Нікопольського району окупанти били з артилерії. Минулося без загиблих і постраждалих.

Фото з Telegram Сергія Лисака

Вранці 20 лютого росіяни обстріляли Мирівську громаду на Нікопольщині. Інформація щодо пошкоджень і постраждалих уточнюється.