Уламки "Шахедів" пошкодили 3 будинки і 2 авто на Дніпропетровщині
Вівторок, 20 лютого 2024, 07:44
Уламки збитого російського "Шахеда" пошкодили 3 дачні будинки та 2 автомобілі у Дніпровському районі Дніпропетровської області.
Джерело: голова ОВА Сергій Лисак у Telegram
Пряма мова Лисака: "Вночі наші оборонці збили над областю два "Шахеди". Безпілотники приземлили у Синельниківському та Дніпровському районах. В останньому через падіння уламків російського смертоносного залізяччя пошкоджені 3 дачних будинки та 2 авто".
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