Обломки "Шахедов" повредили 3 дома и 2 авто на Днепропетровщине

Обломки сбитого российского "Шахеда" повредили 3 дачных дома и 2 автомобиля в Днепровском районе Днепропетровской области.

Источник: глава ОВА Сергей Лысак в Telegram

Прямая речь Лысака: "Ночью наши защитники сбили над областью два "Шахеда". Беспилотники приземлили в Синельниковском и Днепровском районах. В последнем из-за падения обломков российского смертоносного железа повреждены 3 дачных дома и 2 авто".

Реклама:

Фото из Telegram Сергея Лысака

Детали: По Марганецкой общине Никопольского района оккупанты били из артиллерии. Обошлось без погибших и пострадавших.

Фото из Telegram Сергея Лысака ВИДЕО ДНЯ

Утром 20 февраля россияне обстреляли Мировскую общину на Никопольщине. Информация о повреждениях и пострадавших уточняется.