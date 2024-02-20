Обломки "Шахедов" повредили 3 дома и 2 авто на Днепропетровщине
Вторник, 20 февраля 2024, 07:44
Обломки сбитого российского "Шахеда" повредили 3 дачных дома и 2 автомобиля в Днепровском районе Днепропетровской области.
Источник: глава ОВА Сергей Лысак в Telegram
Прямая речь Лысака: "Ночью наши защитники сбили над областью два "Шахеда". Беспилотники приземлили в Синельниковском и Днепровском районах. В последнем из-за падения обломков российского смертоносного железа повреждены 3 дачных дома и 2 авто".
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