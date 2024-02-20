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Обломки "Шахедов" повредили 3 дома и 2 авто на Днепропетровщине

Ирина БалачукВторник, 20 февраля 2024, 07:44
Обломки Шахедов повредили 3 дома и 2 авто на Днепропетровщине
Фото из Telegram Сергея Лысака

Обломки сбитого российского "Шахеда" повредили 3 дачных дома и 2 автомобиля в Днепровском районе Днепропетровской области.

Источник: глава ОВА Сергей Лысак в Telegram

Прямая речь Лысака: "Ночью наши защитники сбили над областью два "Шахеда". Беспилотники приземлили в Синельниковском и Днепровском районах. В последнем из-за падения обломков российского смертоносного железа повреждены 3 дачных дома и 2 авто". 

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Фото из Telegram Сергея Лысака

Детали: По Марганецкой общине Никопольского района оккупанты били из артиллерии. Обошлось без погибших и пострадавших. 

 

Фото из Telegram Сергея Лысака

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Утром 20 февраля россияне обстреляли Мировскую общину на Никопольщине. Информация о повреждениях и пострадавших уточняется.

Темы: Днепропетровская областьбеспилотники
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