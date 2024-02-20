Росіяни вранці обстріляли Сумщину: дві людини загинули
Вівторок, 20 лютого 2024, 08:57
Вранці 20 лютого внаслідок російського авіаційно-артилерійський удару по Новослобідській громаді Сумської області загинули дві мирні людини.
Джерело: повідомлення Сумської обласної військової адміністрації
Дослівно: "О 5 годині ранку ворог здійснив авіаційно-артилерійський удар по Новослобідській громаді Конотопського району. Внаслідок обстрілу сталася пожежа у житловому будинку.
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Пожежу локалізовано. Виявлено тіла двох загиблих".
Деталі: В ОВА повідомили, що розбір завалів і пошукові роботи тривають.