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Росіяни вранці обстріляли Сумщину: дві людини загинули

Олександр ШумілінВівторок, 20 лютого 2024, 08:57
Росіяни вранці обстріляли Сумщину: дві людини загинули
Фото: Сумська ОВА

Вранці 20 лютого внаслідок російського авіаційно-артилерійський удару по Новослобідській громаді Сумської області загинули дві мирні людини.  

Джерело: повідомлення Сумської обласної військової адміністрації

Дослівно: "О 5 годині ранку ворог здійснив авіаційно-артилерійський удар по Новослобідській громаді  Конотопського району. Внаслідок обстрілу сталася пожежа у житловому будинку.

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Пожежу локалізовано. Виявлено тіла двох загиблих".

Деталі: В ОВА повідомили, що розбір завалів і пошукові роботи тривають.

Теми: РосіяСуми
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