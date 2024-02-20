Россияне утром обстреляли Сумскую область: два человека погибли
Вторник, 20 февраля 2024, 08:57
Утром 20 февраля в результате российского авиационно-артиллерийского удара по Новослободской общине Сумской области погибли два мирных человека.
Источник: сообщение Сумской областной военной администрации
Дословно: "В 5 часов утра враг совершил авиационно-артиллерийский удар по Новослободской общине Конотопского района. В результате обстрела произошел пожар в жилом доме.
Реклама:
Пожар локализован. Обнаружены тела двух погибших".
Детали: В ОВА сообщили, что разбор завалов и поисковые работы продолжаются.