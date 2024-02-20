Россияне утром обстреляли Сумскую область: два человека погибли

Утром 20 февраля в результате российского авиационно-артиллерийского удара по Новослободской общине Сумской области погибли два мирных человека.

Источник: сообщение Сумской областной военной администрации

Дословно: "В 5 часов утра враг совершил авиационно-артиллерийский удар по Новослободской общине Конотопского района. В результате обстрела произошел пожар в жилом доме.

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Пожар локализован. Обнаружены тела двух погибших".

Детали: В ОВА сообщили, что разбор завалов и поисковые работы продолжаются.