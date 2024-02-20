Путін подарував Кім Чен Ину російський автомобіль

Російський диктатор Володимир Путін подарував лідеру КНДР Кім Чен Ину автомобіль російського виробництва.

Джерело: Центральне телеграфне агентство Кореї (ЦТАК), прокремлівське видання "РИА Новости"

Деталі: Повідомляється, що подарунок 18 лютого забрала сестра лідера Північної Кореї, заступник завідувача відділу ЦК Трудової партії Кореї Кім Йо Чжон і секретар ЦК Пак Чон Чхон.

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За словами сестри Кім Чен Ина, подарунок Путіна "слугує свідченням особливих дружніх відносин" між лідерами країн.

Марка і модель машини в повідомленні агентства не називалися, але прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що йдеться про автомобіль Aurus.