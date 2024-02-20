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Путин подарил Ким Чен Ыну российский автомобиль

Алена МазуренкоВторник, 20 февраля 2024, 10:04
Путин подарил Ким Чен Ыну российский автомобиль
ПУТИН И КИМ ЧЕН ЫН, ФОТО: ТАСС

Российский диктатор Владимир Путин подарил лидеру КНДР Ким Чен Ыну автомобиль российского производства.

Источник: Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК), прокремлевское издание "РИА Новости"

Детали: Сообщается, что подарок 18 февраля забрала сестра лидера Северной Кореи, заместитель заведующего отделом ЦК Трудовой партии Кореи Ким Ё Чжон и секретарь ЦК Пак Чон Чхон.

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По словам сестры Ким Чен Ына, подарок Путина "служит свидетельством особых дружеских отношений" между лидерами стран.

Марка и модель машины в сообщении агентства не назывались, но пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что речь идет об автомобиле Aurus.

Темы: ПутинКНДРРосcия
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