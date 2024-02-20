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Зеленський з дружиною у Києві вшанували пам’ять героїв Небесної сотні

Станіслав ПогоріловВівторок, 20 лютого 2024, 11:25
Зеленський з дружиною у Києві вшанували пам’ять героїв Небесної сотні
Володимир та Олена Зеленські, фото: ОП

Президент України Володимир Зеленський разом зі своєю дружиною Оленою вшанували пам'ять героїв Небесної сотні біля пам’ятного хреста на місці загибелі активістів в центрі Києва.

Джерело: пресслужба ОП, Зеленський у Facebook

Деталі: Володимир та Олена Зеленські встановили лампадки біля пам’ятного хреста на місці загибелі активістів на алеї героїв Небесної сотні в центрі Києва.

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Фото: УП

Хрест встановлений громадськістю в березні 2014 року на місці розстрілів учасників Революції Гідності. У майбутньому він має стати частиною Національного меморіального комплексу героїв Небесної сотні – музею Революції Гідності.

 
Фото: УП

У церемонії вшанування пам’яті також взяли участь представники дипломатичних установ.

 
Фото: УП
 
Фото: УП
 
Фото: УП

Пряма мова Зеленського: "Сьогодні Україна вшановує пам’ять про подвиг героїв Небесної сотні. Пам’ять про те, як українці вміють виборювати власну свободу. Пам’ять про те, що наша єдність не має противника, здатного її перемогти. Що самовідданість українців не має меж і творить історію.

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10 років тому українці вирішили раз і назавжди: ми хочемо й будемо жити лише у європейській державі. Все це 10 років тому для народу було стимулом боротись.

Все це є стимулом для нас і сьогодні. Захищати свою землю. Захищати свою свободу. Захищати своє завтра. Захищати свою Україну".

Довідково: День пам’яті героїв Небесної сотні відзначається щорічно 20 лютого згідно з указом президента від 11 лютого 2015 року № 69/2015 "Про вшанування подвигу учасників Революції Гідності та увічнення пам’яті героїв Небесної сотні".

Теми: ЗеленськийМайдан
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