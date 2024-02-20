Зеленский с супругой в Киеве почтили память героев Небесной сотни

Президент Украины Владимир Зеленский вместе со своей женой Еленой почтили память героев Небесной сотни у памятного креста на месте гибели активистов в центре Киева.

Источник: пресс-служба ОП, Зеленский в Facebook

Детали: Владимир и Елена Зеленские установили лампадки у памятного креста на месте гибели активистов на аллее героев Небесной сотни в центре Киева.

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фото: УП

Крест установлен общественностью в марте 2014 года на месте расстрелов участников Революции Достоинства. В будущем он должен стать частью Национального мемориального комплекса героев Небесной сотни - музея Революции Достоинства.

Фото: УП

В церемонии почтения памяти также приняли участие представители дипломатических учреждений.

Фото: УП

Фото: УП

Фото: УП

Прямая речь Зеленского: "Сегодня Украина чтит память о подвиге героев Небесной сотни. Память о том, как украинцы умеют бороться за собственную свободу. Память о том, что наше единство не имеет противника, способного его победить. Что самоотверженность украинцев не имеет границ и творит историю.

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10 лет назад украинцы решили раз и навсегда: мы хотим и будем жить только в европейском государстве. Все это 10 лет назад для народа было стимулом бороться.

Все это является стимулом для нас и сегодня. Защищать свою землю. Защищать свою свободу. Защищать свое завтра. Защищать свою Украину".

Справочно: День памяти героев Небесной сотни отмечается ежегодно 20 февраля согласно указу президента от 11 февраля 2015 года № 69/2015 "О чествовании подвига участников Революции Достоинства и увековечении памяти героев Небесной сотни".