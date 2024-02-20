Обстріл Сумщини: у будинок поцілив дрон окупантів, загинули 5 членів родини

Російські загарбники 20 лютого вранці поцілили безпілотником з вибухівкою по житловому будинку у Новослобідській громаді Конотопського району Сумської області, де на той час знаходилось п’ятеро мешканців з однієї родини, всі вони загинули.

Джерело: Новослобідська сільська рада у Facebook, Сумська ОВА у Telegram

Дослівно: "Сьогодні, 20 лютого, починаючі з 04.00 години ранку, російські терористи почали обстріл мирного населення громади з початку дронами, а потім з артилерії".

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Деталі: Повідомляється, що дрон з вибухівкою влучив в житловий будинок, в якому знаходились п'ять мирних мешканців села. Внаслідок влучання будинок був зруйнований і сталася пожежа.

На даний час проводиться розбір завалів і тривають пошукові роботи.

Оновлено. Пізніше у Сумській ОВА повідомили, що у житловий будинок влучив ворожий ударний БпЛА типу "Ланцет".

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Внаслідок влучання загинула родина: мати та двоє синів, а також двоє їх дальніх родичок: бабуся і жінка, яка приїхала з іншого міста.