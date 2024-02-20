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Обстрел Сумщины: в дом попал дрон оккупантов, погибли 5 членов семьи

Станислав ПогориловВторник, 20 февраля 2024, 14:27
Обстрел Сумщины: в дом попал дрон оккупантов, погибли 5 членов семьи
Фото: ГСЧС

Российские захватчики 20 февраля утром попали беспилотником со взрывчаткой по жилому дому в Новослободской общине Конотопского района Сумской области, где в то время находилось пятеро жителей из одной семьи, все они погибли.

Источник: Новослободской сельский совет в Facebook. Скмская ОВА в Telegram

Дословно: "Сегодня, 20 февраля, начиная с 04.00 часов утра, российские террористы начали обстрел мирного населения общины с начала дронами, а затем из артиллерии".

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Детали: Сообщается, что дрон со взрывчаткой попал в жилой дом, в котором находились пять мирных жителей села. В результате попадания дом был разрушен и произошел пожар.

 

В настоящее время проводится разбор завалов и продолжаются поисковые работы.

 

Обновлено. Позже в Сумской ОВА сообщили, что в жилой дом попал вражеский ударный БПЛА типа "Ланцет".

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В результате попадания погибла семья: мать и двое сыновей, а также двое их дальних родственниц: бабушка и женщина, которая приехала из другого города.

Темы: Сумская областьвойнажертвыобстрел
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