Польські фермери перекрили залізницю та висипали зерно з вагону на кордоні з Україною

Вранці 20 лютого польські фермери перекрили залізницю біля КПП "Медика-Шегині" та висипали частину зерна з вантажного потяга на колії, на місце події прибула поліція.

Джерело: кореспондент "Суспільного", передає "Європейська правда"

Деталі: Суспільний мовник опублікував фото і відео розсипаного збіжжя. За словами кореспондентки, менш як за півгодини на місце прибула поліція і після того фермери розблокували залізничний рух.

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Співорганізатор протестів Роман Кодрув пояснив дії протестувальників "емоціями", тому що аграрії "в розпачі через наплив збіжжя з України".

Фото з місця опублікувало також польське агентство PAP.

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