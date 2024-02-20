Польские фермеры перекрыли железную дорогу и высыпали зерно из вагона на границе с Украиной
Вторник, 20 февраля 2024, 13:09
Утром 20 февраля польские фермеры перекрыли железную дорогу возле КПП "Медика-Шегини" и высыпали часть зерна из грузового поезда на пути, на место происшествия прибыла полиция.
Источник: корреспондент "Суспільного", передает "Европейская правда"
Детали: Общественный вещатель опубликовал фото и видео рассыпанного зерна. По словам корреспондента, менее чем через полчаса на место прибыла полиция и после того фермеры разблокировали железнодорожное движение.
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Соорганизатор протестов Роман Кодрув объяснил действия протестующих "эмоциями", потому что аграрии "в отчаянии из-за наплыва зерна из Украины".
Фото с места опубликовало также польское агентство PAP.
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Предистория:
- Предыдущий такой инцидент с рассыпанным зерном произошел с грузовиками, которые должны были везти зерно транзитом через Польшу, на КПП "Дорогуск" в начале месяца. Тогдашние действия протестующих расследует прокуратура, а в правительстве Польши извинились за этот случай.
- Напомним, 20 февраля фермеры начали большой протест по всей территории Польши, в том числе на границе с Украиной.
- Польский министр сельского хозяйства накануне протеста обратился к фермерам и пригласил протестующих к переговорам.
- МИД Украины назвал недопустимым блокирование польско-украинской границы и подчеркнул, что такие действия выглядят политизированными и имеют серьезные последствия для Украины.