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Польские фермеры перекрыли железную дорогу и высыпали зерно из вагона на границе с Украиной

"Европейская правда", "Украинская правда"Вторник, 20 февраля 2024, 13:09
Польские фермеры перекрыли железную дорогу и высыпали зерно из вагона на границе с Украиной
Фото: Ирина Мочульская/Суспільне Львов

Утром 20 февраля польские фермеры перекрыли железную дорогу возле КПП "Медика-Шегини" и высыпали часть зерна из грузового поезда на пути, на место происшествия прибыла полиция.

Источник: корреспондент "Суспільного", передает "Европейская правда"

Детали: Общественный вещатель опубликовал фото и видео рассыпанного зерна. По словам корреспондента, менее чем через полчаса на место прибыла полиция и после того фермеры разблокировали железнодорожное движение.

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Соорганизатор протестов Роман Кодрув объяснил действия протестующих "эмоциями", потому что аграрии "в отчаянии из-за наплыва зерна из Украины".

Фото с места опубликовало также польское агентство PAP.

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Предистория:

  • Предыдущий такой инцидент с рассыпанным зерном произошел с грузовиками, которые должны были везти зерно транзитом через Польшу, на КПП "Дорогуск" в начале месяца. Тогдашние действия протестующих расследует прокуратура, а в правительстве Польши извинились за этот случай.
  • Напомним, 20 февраля фермеры начали большой протест по всей территории Польши, в том числе на границе с Украиной.
  • Польский министр сельского хозяйства накануне протеста обратился к фермерам и пригласил протестующих к переговорам.
  • МИД Украины назвал недопустимым блокирование польско-украинской границы и подчеркнул, что такие действия выглядят политизированными и имеют серьезные последствия для Украины.

Темы: ПольшаУкраиназерно
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