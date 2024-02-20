Польские фермеры перекрыли железную дорогу и высыпали зерно из вагона на границе с Украиной

Утром 20 февраля польские фермеры перекрыли железную дорогу возле КПП "Медика-Шегини" и высыпали часть зерна из грузового поезда на пути, на место происшествия прибыла полиция.

Источник: корреспондент "Суспільного", передает "Европейская правда"

Детали: Общественный вещатель опубликовал фото и видео рассыпанного зерна. По словам корреспондента, менее чем через полчаса на место прибыла полиция и после того фермеры разблокировали железнодорожное движение.

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Соорганизатор протестов Роман Кодрув объяснил действия протестующих "эмоциями", потому что аграрии "в отчаянии из-за наплыва зерна из Украины".

Фото с места опубликовало также польское агентство PAP.

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