Жорстка блокада: у ДПСУ розповіли про ситуацію на кордоні з Польщею

Польські протестувальники розпочали більш жорстко блокувати рух на кордоні з Україною.

Джерело: речник Держприкордонслужби України Андрій Демченко в коментарі "Українській правді"

Деталі: Українські прикордонники отримали від представників Прикордонної варти Польщі інформацію про плани страйкарів щодо більш жорсткого обмеження руху транспортних засобів.

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Зокрема, в рамках акції протесту польських фермерів, в обидвох напрямках повністю заблоковано рух вантажівок через пункт пропуску "Медика-Шегині". Термін завершення такого блокування не відомий.

Стосовно ПП "Долгобичув-Угринів". Біля пункту пропуску протестувальники озвучили намір перекрити рух для усіх видів транспорту до 17.00 20 лютого.

Щодо пункту пропуску "Зосін-Устилуг". З 13.00 по 16:00 за київським часом, протестувальники мають намір обмежити рух автобусів, вантажних та легкових транспортних засобів в обидвох напрямках. Обіцяють пропускати лише вантажні автомобілі з гуманітарною допомогою.

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"Корчова-Краківець". До 21.00 (за київським часом) 20 лютого протестувальники планують блокувати рух усіх вантажівок на виїзд з Польщі, крім тих, які перевозять критичні вантажі. При цьому, автобуси, мікроавтобуси, легкові автомобілі в обидва напрямки зможуть рухатися безперешкодно.

"Гребене-Рава-Руська". Протестувальники з 13 години (за київським часом) 20 лютого заблокували рух всіх категорій транспортних засобів в обох напрямках, крім тих, які везуть критично важливі вантажі та гуманітарну допомогу.

"Дорогуськ-Ягодин". До 19.00 за київським часом організатори протесту мають намір повністю заблокувати рух вантажного транспорту в обидвох напрямках.

Пряма мова Демченка: "Як бачимо, польські фермери вирішили масштабувати свої дії, що нині призводить до блокування руху не лише вантажних транспортних засобів, а на окремих напрямках і руху інших категорій транспорту, зокрема, легкових автомобілів та автобусів. Таким діям не може бути пояснень, адже фактично вони роблять заручниками ситуації та своїх інтересів звичайних громадян, які перетинають кордон в обох напрямках.

Додам, що свої дії з блокування руху транспорту вони продовжують вчиняти на 6-ти напрямках, і на трьох з них блокують рух не лише для вантажівок, а також для легковиків та автобусів. Окрім цього станом на ранок сьогодні сукупно на всіх цих шести напрямках на території Польщі в напрямку України в чергах на можливість кордону очікувало більше 2500 вантажних автівок, найбільше навпроти пунктів пропуску "Краківець" та "Ягодин"".