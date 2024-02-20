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Жесткая блокада: в ГПСУ рассказали о ситуации на границе с Польшей

Валентина РоманенкоВторник, 20 февраля 2024, 13:13
Жесткая блокада: в ГПСУ рассказали о ситуации на границе с Польшей
фото с сайта "Укринформ"

Польские протестующие начали более жестко блокировать движение на границе с Украиной.

Источник: спикер Госпогранслужбы Украины полковник Андрей Демченко в комментарии "Украинской правде"

Детали: Украинские пограничники получили от представителей Пограничной стражи Польши информацию о планах забастовщиков по более жесткому ограничению движения транспортных средств.

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В частности, в рамках акции протеста польских фермеров, в обоих направлениях полностью заблокировано движение грузовиков через пункт пропуска "Медика-Шегини". Срок завершения такого блокирования не известен.

Относительно ПП "Долгобичув-Угринов". Возле пункта пропуска протестующие озвучили намерение перекрыть движение для всех видов транспорта до 17.00 20 февраля.

Относительно пункта пропуска "Зосин-Устилуг". С 13.00 по 16:00 по киевскому времени, протестующие намерены ограничить движение автобусов, грузовых и легковых транспортных средств в обоих направлениях. Обещают пропускать только грузовые автомобили с гуманитарной помощью.

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"Корчова-Краковец". До 21.00 (по киевскому времени) 20 февраля протестующие планируют блокировать движение всех грузовиков на выезд из Польши, кроме тех, которые перевозят критические грузы. При этом, автобусы, микроавтобусы, легковые автомобили в оба направления смогут двигаться беспрепятственно.

"Хребенне-Рава-Русская". Протестующие с 13 часов (по киевскому времени) 20 февраля заблокировали движение всех категорий транспортных средств в обоих направлениях, кроме тех, которые везут критически важные грузы и гуманитарную помощь.

"Дорохуск-Ягодин". До 19.00 по киевскому времени организаторы протеста намерены полностью заблокировать движение грузового транспорта в обоих направлениях.

Прямая речь Демченко: "Как видим, польские фермеры решили масштабировать свои действия, что сейчас приводит к блокированию движения не только грузовых транспортных средств, а на отдельных направлениях и движения других категорий транспорта, в частности, легковых автомобилей и автобусов. Таким действиям не может быть объяснений, ведь фактически они делают заложниками ситуации и своих интересов обычных граждан, которые пересекают границу в обоих направлениях.

Добавлю, что свои действия по блокированию движения транспорта они продолжают совершать на 6-ти направлениях, и на трех из них блокируют движение не только для грузовиков, а также для легковушек и автобусов. Кроме этого по состоянию на утро сегодня совокупно на всех этих шести направлениях на территории Польши в направлении Украины в очередях на возможность границы ожидало более 2500 грузовых автомобилей, больше всего напротив пунктов пропуска "Краковец" и "Ягодин"".

 
очереди на границе с Польшей
фото источников уп

Темы: блокадаПольшаПограничная служба
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