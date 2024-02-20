Німеччина готує план передачі Україні далекобійних систем, але Taurus там не згадують − ЗМІ

Партії урядової коаліції Німеччини підготували пропозицію щодо озброєння для України з наданням далекобійних систем, але крилаті ракети Taurus у ініціативі не згадані.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на кілька німецьких ЗМІ, в тому числі видання Bild

Деталі: За даними видань, коаліція підготувала поки що непублічну пропозицію. Вона має на меті доставити до Києва більше боєприпасів, транспортних засобів і систем озброєнь. Голосування щодо цієї пропозиції у Бундестазі має відбутися цього тижня.

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ЗМІ акцентують, що крилаті ракети Taurus прямо не згадуються в проєкті. Але у документі йдеться про "постачання додатково необхідних систем озброєння великої дальності і боєприпасів для того, щоб Україна (...) могла здійснювати цілеспрямовані удари відповідно до міжнародного права по стратегічно важливих цілях, розташованих далеко в тилу російського агресора".

Про які саме системи озброєння великої дальності йдеться, не повідомляється.

В урядовій коаліції Німеччини переконані, що українці повинні мати можливість атакувати військові склади або шляхи постачання, які розташовані далеко за лінією фронту. Таким чином, українські війська будуть краще захищені.

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Taurus може досягати цілей на відстані понад 500 км.

Окрім зброї для України, пропозиція також включає нові політичні та економічні санкції проти Росії.

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